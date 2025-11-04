Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, dijo que el trabajador del Congreso que renunció luego de haber sido captado usando una cámara del Poder Legislativo en el evento partidario de Keiko Fujimori en Trujillo lo hizo por error y “sin darse cuenta”.

“En su descargo, dice que él tenía dos equipos, un equipo personal y otro equipo del Congreso porque él hace esa función de cubrir todos los eventos que hay”, explicó este lunes en declaraciones a Canal N.

Juárez se refirió así a Daniel Luza, quien renunció al Congreso luego de que se identificara que había usado el equipo parlamentario en el lanzamiento de la precandidatura de Keiko Fujimori.

“Él por el apuro en salir, tomó sin darse cuenta la cámara del Congreso en vez de llevar su equipo. Eso es lo que él refiere”, aseveró Juárez.

La portavoz de Fuerza Popular evitó decir si consideraba como creíble esa versión, o si ella misma la validaba como cierta. “Yo trasmito lo que él refiere, eso es lo que él dice, e inmediatamente se le dijo que si se da cuenta que era un tema gravísimo, y dijo que sí. ‘Soy responsable, asumo la responsabilidad’ y presentó su carta de renuncia”, detalló.

Patricia Juárez, sin embargo, evitó comentar sobre información revelada de aportes que hizo Luza a las campañas de Fuerza Popular y solo dijo que no era militante o afiliado al partido fujimorista. “Eso sí no lo sé, pero por lo menos inscrito no estaba”, reiteró.