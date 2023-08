La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, negó que su bancada vaya a respaldar algún intento de censurar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, cuestionado por presuntas investigaciones en las que estaría involucrado en el Ministerio Público.

“Esperamos que no haya ninguna censura, que no desestabilicemos al Congreso. Esperamos que el presidente, entiendo yo que está aclarando los temas que se le han imputado”, comentó a RPP este miércoles.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el fujimorismo apoye una censura de Soto Reyes para poder conseguir la presidencia del Poder Legislativo, Juárez dijo que apoyan al titular de la Mesa Directiva.

“De ninguna manera, descartado absolutamente. Nosotros respetamos la elección que se ha dado, respetamos a la Mesa Directiva y respaldamos por supuesto al presidente del Congreso”, insistió.

Para la portavoz de Fuerza Popular, hay una “exageración” en las acusaciones contra Alejandro Soto, quien inicialmente fue vinculado a unas supuestas 55 investigaciones fiscales. “Está bien que aclare y finalmente se pueda establecer y dar estabilidad al Congreso”, aseveró la congresista.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, aseguró que se somete a la Comisión de Ética ante las acusaciones en su contra de estar involucrado en procesos penales, y que si se determina que hay una justificación válida, dejará el cargo al cual fue elegido hace una semana.

“Estoy a disposición de la Comisión de Ética porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes ni penales ni judiciales. Ese andamiaje de haber atribuido 55 denuncias que luego se han caído a 9 y ahora se caen a 3 demuestra que no hay una investigación seria [...] Que una cosa quede clara. Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, manifestó.