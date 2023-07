—El presidente del Congreso, José Williams Zapata, dijo que el llamado “bloque democrático” debe buscar “puntos de encuentro” con la izquierda de cara la nueva Mesa Directiva. ¿Para Fuerza Popular también resulta necesario esto?

Nosotros, definitivamente, considerando el espíritu democrático que tenemos, creemos que se debe conversar con las fuerzas [de izquierda], escuchar básicamente a todas las fuerzas políticas [en el Congreso], a ellos les hemos expresado públicamente nuestro respeto. Creemos que todos los que están en el Parlamento representan a un sector de peruanos y hay que escuchar a todos.

—Durante las últimas semanas, diferentes congresistas de la derecha, entre ellos Hernando Guerra García, tuvieron palabras de elogio hacia Waldemar Cerrón. ¿Ha existido algún acercamiento a Perú Libre?

Oficialmente, no hemos tenido ningún tipo de conversación, no ha habido digamos ningún acercamiento de alianzas, de acuerdos. No ha habido absolutamente nada de eso, falta mucho para la elección de la Mesa Directiva, por ahí que uno conversa con uno u otro para más o menos conocer sus opiniones, así como también recaban las opiniones entre congresistas. Pero oficialmente no hemos tenido ninguna conversación con Perú Libre.

—¿Y extraoficialmente?

Lo que le digo, de repente algunos congresistas conversan con otros congresistas de los diversos grupos político, pero nada [entre bancadas] que signifique un acuerdo.

—¿Y con otra bancada de izquierda? Por ejemplo, el Bloque Magisterial tiene 10 integrantes.

Le vuelvo a decir que no hemos tenido conversaciones oficiales. Nosotros creemos que efectivamente la Mesa Directiva debe recaer en el bloque democrático, creemos que lo que se ha asegurado durante estos dos años con la presidencia del bloque democrático ha sido la estabilidad institucional. Entonces, si hay algo que ha venido funcionando no hay por qué modificarlo.

—El portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo que lo ideal era una fórmula de partidos de derecha y de centro derecha. ¿Bajo esta premisa, tienen los votos?

Bueno, nunca se sabe respecto al número de votos que te acompañan, porque en este momento estamos en una etapa donde aún no hay alianzas cerradas, aún no hay acuerdos definidos y definitivos. Entonces, es muy difícil a estas alturas saber si tenemos o no los votos. Es muy prematuro estar pensando como dijo algún congresista dijo que tenían 70 votos, bueno, no sé cómo harán sus cálculos. Es prematuro aventurarse a decir tengo tantos votos y esos votos no los voy a perder. La verdad no es así.

—Por ejemplo, Renovación Popular en los dos últimos años presentó listas en solitario. ¿Esta vez participará en la fórmula del llamado “bloque democrático”?

Tampoco podría asegurar por Renovación Popular, yo creo que habría que preguntarles a ellos qué es lo que piensan. Durante este tiempo [la presidencia de Williams] ha habido por lo menos consenso entre el bloque democrático y algunas agrupaciones de centro, como Somos Perú y Podemos Perú. Pero no le podría decir lo que está pensando en este momento Renovación Popular, porque yo no soy representante de ellos.

“En cualquier circunstancia el Congreso debe propiciar las grandes reformas”, afirmó Juárez. (Foto: César Campos | Archivo GEC)

—¿Y Somos Perú? De acuerdo a fuentes de El Comercio, la bancada del corazón no estaría cerca a ustedes en este momento.

No lo sé tampoco, tendría que preguntar en Somos Perú qué es lo que piensa. Nosotros siempre quisiéramos que ellos estén con el bloque democrático, ese es nuestro deseo, porque definitivamente son una fuerza política importante. Y así como hemos estado en estos dos primeros años deberíamos seguir juntos.

—¿De incluir a una bancada de izquierda, sería solo en la segunda o tercera vicepresidencia?

La verdad, es que eso tendríamos que verlo ya en el momento con los números. Eso se va midiendo conforme avanza el momento, se va midiendo y se va viendo qué posición pueden ocupar, cuántos votos traen hacia la Mesa Directiva.

—¿Fuerza Popular respaldaría que Perú Libre encabece una fórmula del bloque democrático?

No, nosotros de ninguna manera respaldaríamos una Mesa Directiva que vaya encabezada por Perú Libre, de ninguna manera.

—¿Y Perú Libre en la primera vicepresidencia?

Mire, esas son situaciones que se tienen que evaluar, la verdad que no es lo óptimo que ocurra de esa manera. No creemos que Perú Libre deba ir ni a la presidencia ni a la primera vicepresidencia, por lo menos. No es lo óptimo.

—Más allá del tema de los votos, ¿entre Fuerza Popular y Perú Libre ha puntos de coincidencia? ¿Cuáles son?

Nosotros como Fuerza Popular y teniendo el mayor número de congresistas, es decir siendo la primera fuerza en el Congreso tenemos relación no solamente con Perú Libre, sino con todas las bancadas sin excepción. Con unas votamos a favor, y coincidimos en algunos puntos, pero también disentimos. Por ejemplo, en la ley mordaza, Fuerza Popular estuvo en contra y Perú Libre a favor. Y así como eso coincidimos con todos los grupos políticos. Señalan que existe una alianza encubierta [con Perú Libre] es realmente una falsedad. No tenemos ninguna alianza con Perú Libre. Coincidimos en votación de acuerdo a nuestros principios con cualquier fuerza política del Congreso. Nosotros sí tenemos establecidos cuáles son los principios indeclinables y trabajamos en el Congreso con base a ello. Si hay coincidencia en buena hora, no tenemos ningún problema, pero tampoco es que estemos buscándola.

—¿La administración de Williams al frente de la Mesa Directiva es un pasivo para el “bloque democrático”?

El general Williams ha hecho todo lo posible para lograr estabilizar el Congreso, él ha hecho un buen papel, él ha querido ser el presidente de todos los congresistas, de todas las fuerzas políticas, ha evitado por todos los medios que existan graves confrontaciones en el Parlamento. Ha hecho un buen papel. Y de ninguna manera [es un pasivo para el bloque democrático].

—Las bancadas de Acción Popular, APP y Avanza País han conducido la Mesa Directiva. ¿Ha llegado el momento de que lo haga Fuerza Popular?

Aún no está definido, esa es la respuesta. ¿De qué depende? De las conversaciones, de las negociaciones a las que se arriben, de la pertinencia, de eso. Faltan 20 días [para la elección de la Mesa Directiva], bueno en ese tiempo pueden suceder muchas cosas que no están definidas.

—Y si no es un congresista de Fuerza Popular, ¿quién de otra bancada? ¿Tiene algún nombre en mente?

No, creo que quien presida el Congreso tiene que ser alguien que obviamente genera consenso porque lo que se requieren son votos para elegir al presidente del Parlamento. Y tiene que defender la institucionalidad, básicamente esa es su gran función, generar el respeto hacia el poder del Estado y dar estabilidad al interior.

— ¿Usted tiene la intención de postular a la presidencia del Congreso?

No, la verdad es que nosotros tenemos definiciones partidarias y esas definiciones se toman de manera colegiada en el partido, cualquiera de los 22 congresistas que están en Fuerza Popular podría no solamente estar en la Presidencia del Congreso, sino en cualquier vicepresidencia. Pero esos son temas que se ven de manera colegiada. No existe, en este momento, ninguna definición.

—Desde la Comisión de Constitución, el congresista Guerra García y usted fueron promotores de la bicameralidad. Sin embargo, recientemente Keiko Fujimori dijo que el actual Congreso no tiene legitimidad para hacer esta reforma. ¿No los dejó sin piso? ¿Usted comparte esta postura?

Yo creo que en cualquier circunstancia el Congreso debe promover, propiciar las grandes reformas. Sí, es cierto que este Congreso obviamente ha tenido grandes desaciertos, no el Parlamento en su conjunto, sino individualidades, congresistas que han fallado a su compromiso y eso genera esa percepción de falta de legitimidad. En la entrevista donde Keiko Fujimori mencionó eso fue una entrevista editada, se nota claramente los cortes que se daban, porque la explicación que dio ella fue diferente. Pero bueno, creemos que lamentablemente hay un descredito y situación complicada para el Congreso.

—¿El Congreso tiene legitimidad para aprobar la bicameralidad?

Nosotros hemos promovido las reformas, porque creemos que el Perú tiene que tener cambios para ser diferente. De qué vale seguir en la misma situación y quejarse y no generar algún tipo de cambio. Sí, el Congreso está deslegitimado por las actuaciones [de sus integrantes], es un tema que no podemos soslayar. Podríamos seguir intentando, lamentablemente falto un voto, no solo esta sino otras reformas.

—De los nueve congresistas denunciados por recorta sueldos, cuatro ya han sido blindados en la Comisión de Ética. ¿Esta protección ha sido por cálculo político de cara a la elección de la nueva Mesa Directiva?

Fuerza Popular no hace cálculos políticos, sería bueno revisar las votaciones [en la Comisión de Ética] y tener en cuenta las decisiones que tomamos nosotros frente a la congresista María Cordero, la denunciamos nosotros, el partido Fuerza Popular, ante la Comisión de Ética, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y siguiendo el procedimiento adecuado se dio su expulsión.

—Y en el caso de las cuatro congresistas que ya han sido blindadas en la Comisión de Ética, ¿el pleno debe revertir estas polémicas decisiones?

Nosotros tenemos la consecuencia de haber votado en la forma que le señaló [en contra del blindaje], nosotros nos vamos a mantener en la misma coherencia.

—Los congresistas Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Flores (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) viajaron a China con todos los gastos pagados por la empresa Digital Policy & Law Group. ¿No constituye una falta ética? ¿No es una dádiva?

En realidad, no conozco los entretelones del viaje, solamente lo que los medios de comunicación han señalado. No sé exactamente quiénes los han invitado. Si es una empresa lo que tendrán que cuidar es no tener conflicto de intereses en el momento de que se produzca alguna votación y, además, dejarla en claro si es que existe. No conozco el detalle, la falta ética se daría si es que se dé este conflicto de intereses, o tengan que favorecer al sector, o empresas a través de una norma en el Congreso.

—El Parlamento aprobó una norma que limita la colaboración eficaz. El mismo Williams le ha pedido al Ejecutivo observar. ¿Por qué Fuerza Popular votó dividido en este tema? ¿Y cuál es postura?

Nosotros dejamos en libertad a los congresistas para que pudieran votar sobre este tema, en mi caso yo voté en contra. El presidente del Congreso debe respaldar las decisiones del Parlamento, si bien es cierto que él no vota, pero es una norma que la vota el Congreso y como tal el poder del Estado y eso ya no es “yo no estuve de acuerdo”. Si él no estaba de acuerdo, simplemente no debió poner el tema a debate. Lo que corresponde acá es defender la institución. Esto es lo que toca en su condición de presidente del Congreso.

—Sobre el fondo de la norma, ¿el Ejecutivo debe observar? ¿El Parlamento necesita mayor tiempo de reflexión? A través de informes técnicos el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia se han pronunciado en contra.

Yo sí creo que debe haber plazos, de repente usted me diría que los plazos son cortos, podría ser, pero sí debe haber plazos [para la colaboración eficaz], porque no puede haber una dictadura fiscal en el sentido de que toda la vida una persona tenga que estar investigada y sometida por supuesto a los rigores de los mandatos de comparecencia. Hay que ponerle plazos porque la gente también tiene derechos.

—¿Y cuál sería la fórmula? La norma aprobada por el Congreso establece un máximo de 12 meses para casos ordinarios y 16 meses para investigaciones de organizaciones criminales.

Mire, yo lo que creo es que este tema [de los plazos] se puede perfectamente analizar y debatir, pero sí creo que debe haber plazos, no puede haber una situación indeterminada, en donde estén también conculcados los derechos de los ciudadanos.

—El Congreso- la conducción de José Williams Zapata- concretó la contrarreforma de la Sunedu; eligió como defensor del Pueblo al abogado de Vladimir Cerrón; aprobó una norma que limita la colaboración eficaz; también una ley que tumba la meritocracia en el magisterio; y ha blindado a cuatro de los nueve congresistas denunciados por “recorta sueldos”, entre otros. ¿Cómo evalúa el rol del Parlamento en medio de la crisis?

El Congreso ha tenido también una actuación importante, por ejemplo, el 7 de diciembre cuando se tomó la decisión rápidamente de la vacancia de Pedro Castillo, porque si el Congreso no hubiera actuado en este momento estaríamos sujetos a una dictadura. También ha habido temas positivos, y sí, ha habido algunos congresistas que no respetan el compromiso que tienen con el pueblo, pero también hay otros que han trabajado arduamente en diferentes comisiones. Por ejemplo, tenemos la Ley de Juntas de Usuarios, que es importantísima. Hemos hecho un trabajo arduo en fiscalización, en la Comisión de Fiscalización, Marrufo hizo la denuncia que propició la lectura de la proclama de Castillo.

—¿Hay alguna autocrítica que pueda realizar sobre las medidas polémicas del Congreso?

Bueno, el Congreso como toda institución del Estado siempre es perfectible. El Congreso siempre puede mejorar, creemos que puede hacerlo. Y todos debemos hacer el esfuerzo, hacer lo mejor desde el punto de vista profesional y de contribución al país.

—En el Parlamento hay seis proyectos que buscan someter a juicio político a los jefes del JNE, ONPE y Reniec. ¿No es una intervención al sistema electoral? ¿No resultaría peligroso esto?

Es que esto no es una decisión, mejor dicho, no es una iniciativa del Congreso solamente, hay que recordar que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que exhortan al Congreso para que se incorpore dentro de los funcionarios aforados contemplados en el artículo 99 de la Constitución a los miembros del sistema electoral. Ahí es dónde tendrían que apuntar.