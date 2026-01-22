Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular, criticó la actuación del presidente José Jerí y su presentación ante la Comisión de Fiscalización este 21 de enero. La parlamentaria cuestionó las explicaciones brindadas por el mandatario sobre sus encuentros no registrados con el empresario Zhihua Yang, señalando que estas dejaron dudas y ninguna certeza.

A título personal, Juárez expresó su preocupación por las consecuencias institucionales de una nueva sucesión presidencial en el actual periodo. La congresista afirmó: “Yo no creo en realidad que podamos estar cambiando de presidente cada dos meses cada tres meses. Eso le da a nuestro país una inseguridad absoluta”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Ha dejado muchas dudas. Se ha reafirmado en algunas de las cosas que ha afirmado en algunas de las versiones que ha tenido en los medios. Ha dejado bastantes dudas y ninguna certeza respecto a un tema que pueda significar levantar los cargos que le pesan en este momento”, dijo a RPP, al comentar que “una vez más” los actos de un mandatario ponen en zozobra al país.

La legisladora precisó que la agrupación fujimorista todavía no ha concretado una reunión para establecer una decisión conjunta sobre una posible censura o vacancia. Al respecto, Juárez manifestó: “Yo no tengo aún la posición de mi bancada, pero creo que se nos pone en una situación complicada”.

Según la vocera, un cambio de mando genera la paralización de las inversiones y de las acciones en los ministerios, afectando la seguridad jurídica del país. Juárez indicó que cuando ocurre un cambio de gobierno, los trabajos estatales suelen volver a “foja cero”, lo cual genera indignación ante los actos del mandatario que provocan estas circunstancias.

No obstante, Juárez rechazó la conducta del jefe de Estado y su cercanía con proveedores del Estado. Sobre la permanencia de Jerí hasta julio, la parlamentaria sostuvo que “no podemos nosotros amparar una conducta como la que el presidente ha tenido hasta este momento”, argumentando que existe sospecha sobre sus tratos privados.

Finalmente, la congresista lamentó que los actos del Ejecutivo coloquen nuevamente al país en una situación de incertidumbre. Juárez concluyó que es responsabilidad del Congreso tomar una decisión en los próximos días, mientras cuestionó que la conducta del presidente ponga en “zozobra a todo un país”.