La vocera de la bancada Fuerza Popular, Patricia Juárez, aseguró que hubo un intento para “canjear” los votos de su agrupación política para que cambien su postura y respalden la denominada ‘ley mordaza’ a cambio de votos a favor de la bicameralidad.

Así lo anunció durante su participación la noche del 8 de junio en la sesión del pleno y luego de la participación de Américo Gonza, de Perú Libre y presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo. Él se expresó a favor del dictamen que plantea agravar la sentencia por difamación agravada.

“Lo cierto es que, a pesar de esas lindas palabras y esa gran introducción que (Américo Gonza) ha hecho, esto no es más que una ‘ley mordaza’ y hay que llamarlo así con todas sus letras”, manifestó Juárez para luego dar paso a su acusación pública.

“Lo que se ha pretendido hace un momento, cuando estábamos en votación de la bicameralidad, era canjear los votos a efectos de que nosotros cedamos y votemos a favor de la ‘ley mordaza’ para que voten por la bicameralidad”, agregó.

La portavoz fujimorista hizo la denuncia públicamente en la sesión del pleno pero no precisó quién fue. “Cada uno sabe quién ha sido”, fue lo que dijo antes de seguir con su exposición en contra de la propuesta por considerar que atenta contra la libertad.

“Si no, empezamos a ser un país como los que muchos de ustedes seguramente admiran como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y nosotros no queremos eso”, concluyó.

Quien respondió apenas terminó Juárez fue el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, quien dijo que se sintieron aludidos porque fueron los de su bancada los que votaron mayoritariamente en contra de la bicameralidad, propuesta que finalmente no alcanzó los votos necesarios (87) para no ser sometida a referéndum.

“Si puede retirar la palabra, se lo pido respetuosamente a la vocera de Fuerza Popular porque a veces no es bueno basarse en cuentos. Si alguien le contó eso, yo no he tenido ningún diálogo formal y yo soy el vocero”, aseguró el congresista.

“Lo mismo se acusó la vez pasada sobre el tema del defensor (en alusión a la elección de Josué Gutiérrez). ‘Que el fujicerronismo’. Cuentos y cuentos. Estamos en un momento de debate serio y siento que mi bancada, mi partido, se siente aludido y nosotros no tenemos ese estilo”, continuó.

A pesar de su pedido para retirar la palabra, el presidente del Congreso, José Williams, continuó con la sesión del pleno y le otorgó la palabra al siguiente orador sin pedirle a Juárez su respuesta.