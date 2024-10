La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), afirmó que las contradicciones entre el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, y el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, sobre el ‘cofre’ llevan a “sospechas” que antes no existían.

En declaraciones a Canal N, señaló que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones a la presidenta Dina Boluarte que brinde explicaciones sobre el tema y que la controversia entre los dos funcionarios de su gobierno no hace sino avivar dudas.

“Nosotros le hemos en repetidas oportunidades que explique si estuvo o no estuvo. Ahora estamos asistiendo a una controversia entre dos representantes importantes del Estado, del gobierno de la señora Boluarte, que nos lleva obviamente a sospechas que antes no teníamos”, expresó.

Juárez también cuestionó que Boluarte Zegarra no acepte las preguntas de la prensa respecto a este tema, aunque defendió su silencio respecto a aquellos temas que impliquen detalles de su vida personal.

“Si hay aspectos que tienen que ver con temas absolutamente de carácter personal, íntimo, personal, la verdad que sí, hasta una presidenta tiene derecho a guardar la reserva en algunos casos”, aseveró.

Finalmente, la legisladora aseguró que no se ha hablado en Fuerza Popular sobre una vacancia de la presidenta Dina Boluarte, a pesar de las contradicciones sobre su presencia en el condominio Mikonos, en el balneario de Asia, los cuales calificó como un “tremendo desatino”.

“Este tema no lo hemos conversado –estos hechos han ocurrido el último día- a nivel de la bancada ni del grupo político, pero la verdad sí me ha sorprendido que haya tremendo desatino de parte de estos dos funcionarios, no sé cuál de los dos dice la verdad, y esto ha generado serias dudas”, manifestó.

“Siempre he estado a favor, más allá de los cálculos políticos o lo que pueda significar en la opinión pública el dar una opinión en la permanencia de Boluarte por la estabilidad del país, realmente en lo que hemos estado pensando es que tenemos que dar seguridad al país, inversiones, una buena presencia en APEC”, sentenció.

Contradicciones

Como se recuerda, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, aseguró que Boluarte sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días en los cuales el ‘cofre’ fue visto acudiendo a estos inmuebles al sur de Lima y donde la policía sospechó que estuvo escondido Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023.

“Quiero ser lo más atento posible, pero yo les comento lo que yo sé. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue, ni con quién se entrevistó porque, lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que debemos tener porque se trata de la presidenta de la República”, explicó.

Esta afirmación no coincide con la versión que brindó el último martes 29 Fredy Hinojosa, vocero del despacho de Dina Boluarte, quien dijo que la presidenta jamás reconoció que estuvo en el condominio Mikonos, pese a que en una conferencia de prensa anterior evitó responder sobre su visita al lugar al señalar que correspondía a su esfera personal y familiar.

“La presidenta de la república, el día que es materia de todas estas informaciones -lo hemos dicho una y varias veces-, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mikonos”, sostuvo ante la prensa.