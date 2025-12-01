La legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que si la presencia de funcionarios del Parlamento en el local de su partido en pleno horario de trabajo se debe a algún encargo de parte de los legisladores, tendría que ver con la “labor propia del congresista”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que los trabajadores del Congreso deben cumplir un horario y si desean participar en alguna actividad partidaria, deben presentar su solicitud de licencia.

“Nosotros los congresistas, los que somos presidentes de comisión -una subcomisión como soy yo- [sabemos que] todos los trabajadores cumplen su función, su horario. Por lo menos habemos algunos que somos muy rigurosos con el horario de los trabajadores”, expresó.

“Si un trabajador me ha pedido permiso para ir a hacer alguna actividad, presenta su papeleta y eso lo saben perfectamente. En estos casos en particular yo no podría decirles si tienen o no y además qué encargos fueron a cumplir, porque si fueron por encargo del congresista a recibir a alguna persona o llevar algún documento, también es un encargo que tiene que ver con la labor propia del congresista”, agregó.

La legisladora aseveró que es común que los trabajadores del Parlamento hagan este tipo de encargos, que incluye llevar o traer algún documento. “Eso es un poco lo que se hace de manera regular”, acotó.

Juárez Gallegos arguyó que aún no ha conversado con el Comité Ejecutivo Nacional, con su partido y la bancada, pero se mostró segura de que Fuerza Popular emitirá algún comunicado al respecto.

El caso

Según denunció “Cuarto Poder” el último domingo, tres trabajadores del Congreso de la República asistieron a un local del partido Fuerza Popular, de la precandidata presidencial Keiko Fujimori, en pleno horario laboral.

Una de ellas es Geraly Ulloa Depaz, quien labora en la Comisión Especial Multisectorial a favor del Vraem, que está bajo el control de la agrupación fujimorista. Los trabajadores de dicha oficina afirmaron no conocerla.

Otro funcionario que asiste al local de Fuerza Popular en Santa Beatriz, Lima, es Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista Auristela Obando. No obstante, la propia legisladora dijo no conocerlo, pese a que figura que está asignado en su despacho parlamentario con un sueldo mensual de S/3.515.

Otra funcionaria del Congreso captada en el local de Fuerza Popular en pleno horario laboral es Leticia Leiva Baylón, quien figura como asesora II del legislador Eduardo Castillo, con un sueldo mensual de S/10.502.