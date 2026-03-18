En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) admitió que no conoce a Luis Arroyo, designado nuevo presidente del Consejo de Ministros por el mandatario José María Balcázar, y dijo que nuestro país nuevamente se encuentra “en zozobra” debido a la inestabilidad política.

Indicó que desde Fuerza Popular desconocen las razones por las cuales Denisse Miralles dejó al cargo y consideró que el nuevo Gabinete Ministerial debería acudir al Congreso a solicitar el voto de confianza después de la primera vuelta de las elecciones generales, que será el 12 de abril.

Sobre esto último, Juárez Gallegos señaló que de este modo se evitarían “poses electoreras”, tras recordar que sin escuchar a Miralles, diversas bancadas habían anunciado que no le darían la confianza al equipo ministerial que lideraba.

“Es un tema que nos ha -nuevamente- puesto en zozobra. Por lo menos nosotros, desde Fuerza Popular, no conocemos las razones por las cuales Denisse Miralles ha sido renunciada. No sé quién es el señor que ahora es el presidente del Consejo de Ministros, porque ni siquiera ahora uno puede fijar los nombres”, expresó.

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“No conozco a Luis Arroyo, no sabemos quién es. Nuevamente estamos en una situación complicada. Yo estimo que dentro de estos días que faltan para las elecciones, como hay 30 días para que vayan al Congreso para que se les dé la confianza o no, esto debe hacerse seguramente después de las elecciones, cosa que me parece saludable pensando en algo de estabilidad que nos pueda quedar hasta julio”, agregó.

Pide convocar al Consejo de Estado

Tras enfatizar que nuestro país ha “ido de mal en peor” y la actual situación lo ha colocado “en una vergüenza suprema”, Patricia Juárez planteó que el presidente José María Balcázar convoque al Consejo de Estado o al Acuerdo Nacional.

“Creo que hemos ido de mal en peor, hemos venido con presidente tras presidente en una situación que nos ha colocado ahora en una vergüenza suprema. Esto ya es difícil de explicar, de justificar, de tolerar, pareciera que ya estamos en el subsuelo, hemos llegado a lo más hondo”, subrayó.

“Creo que debería de haber una reunión del Consejo de Estado, del Acuerdo Nacional, y citar al señor Balcázar. Él tiene que entender que el Perú no merece una situación tan grave como la que se ha vivido, primero Hernando de Soto, luego la ministra Miralles y ahora el señor Arroyo”, añadió.

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Finalmente, la parlamentaria de Fuerza Popular pidió al presidente José María Balcázar que “recapacite” y garantice el “tránsito” hacia las elecciones generales del 12 de abril. También pidió a las bancadas dejar de lado las posiciones “ultristas” respecto al voto de confianza.

“Espero que el señor Balcázar recapacite por el bien del país, hay varios integrantes de su bancada que seguramente conversan con él y espero que recapacite y nos dé no solamente ese tránsito hacia las elecciones, sino también un plan para darle algo de seguridad a los transportistas, que los están matando todos los días”, manifestó.

“Esperemos que eso ocurra y que las bancadas del Congreso se dejen de tener posiciones ultristas en el sentido de que ‘no doy la confianza’, ‘no hago esto’ y no les interesa lo que pasa en el país”, sentenció.