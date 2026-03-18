Resumen

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La congresista Patricia Juárez fue entrevistada en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
La congresista Patricia Juárez fue entrevistada en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) admitió que no conoce a Luis Arroyo, designado nuevo presidente del Consejo de Ministros por el mandatario José María Balcázar, y dijo que nuestro país nuevamente se encuentra “en zozobra” debido a la inestabilidad política.

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