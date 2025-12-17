La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) se refirió a la mala imagen del Parlamento Nacional y aseguró que en muchas ocasiones ha sentido “vergüenza ajena” de sus colegas debido a los diversos escándalos en que se han visto involucrados en los últimos meses.

En entrevista con RPP Noticias, afirmó que hubo “algunas cosas que han sido terribles en el Congreso” y que cada cierto tiempo surgían denuncias que llevaban la imagen de ese poder del Estado “a una situación vergonzosa”.

“Creo que efectivamente hay algunas cosas que han sido terribles en el Congreso. Ha habido una proliferación de casos donde creíamos que ya no podía haber nada peor y de pronto surgía otra circunstancia que nos llevaba a una situación vergonzosa”, expresó.

“Creo que muchos nos hemos avergonzado de lo que ha ocurrido, de lo que han sido capaz de hacer nuestros colegas. Yo he sentido vergüenza ajena muchas veces, de mis compañeros”, agregó.

Juárez Gallegos remarcó que el Congreso es una institución que se debe “respetar y resaltar” y dijo que personalmente aspira a que a partir del año 2026 se elija un “gobierno fuerte, sólido”, manifestando su deseo de que sea Fuerza Popular.

La parlamentaria también cuestionó a los legisladores de izquierda que votaron en contra de la bicameralidad y de la reelección, y que ahora postulan a la Cámara de Diputados y al Senado por considerar que tienen “doble moral”.

“No solamente votaron en contra de la reelección, sino también muchos votaron en contra de la bicameralidad y ahora postulan al Senado. Además, pretenden la reelección. Yo a eso siempre le he dicho, especialmente al sector de la izquierda, que existe una doble moral, que son inconsecuentes e incoherentes con lo que dicen y hacen”, subrayó.

Patricia Juárez también dijo que en la Comisión de Constitución se planteó el retorno a la bicameralidad porque entendía que el Perú está atravesando un “periodo diferente de madurez política” y se necesitaba también un control respecto al Congreso a través de dos cámaras que se autorregulen entre sí.

“Creo que hay una distorsión respecto a lo que significan el Senado y la Cámara de Diputados. Ninguno de ellos está por encima del otro, ambas ejercen un control entre sí, tienen funciones diferenciadas, pero a lo que va a contribuir esta bicameralidad -y lo ha dicho hasta el presidente del Banco Central de Reserva- es que tengamos leyes mejor pensadas”, acotó.