Patricia Juárez, vocera y senadora de Fuerza Popular, recordó que pedidos del Ejecutivo son priorizados en el Parlamento. (Congreso de la República)
Patricia Juárez, vocera y senadora de Fuerza Popular, recordó que pedidos del Ejecutivo son priorizados en el Parlamento. (Congreso de la República)
Por Redacción EC

La senadora Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, espera que el Parlamento agilice el otorgamiento de facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori, ya que según consideró ambas cámaras tienen la disposición de tramitar con celeridad las iniciativas que requiere el Ejecutivo.

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