La senadora Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, espera que el Parlamento agilice el otorgamiento de facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori, ya que según consideró ambas cámaras tienen la disposición de tramitar con celeridad las iniciativas que requiere el Ejecutivo.

“La idea es que nosotros legislemos con prontitud. Creo que en Diputados hay un gran ánimo de parte del presidente de recoger todos los temas y creo que se le va a dar celeridad porque constitucionalmente los temas que vienen del Ejecutivo tienen prioridad”, dijo a la prensa este jueves.

El Ejecutivo, tras la toma de mando de Keiko Fujimori, evalúa pedir facultades por 120 días para legislar sobre seguridad ciudadana, empleo y para dictar medidas ante el fenómeno El Niño.

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Patricia Juárez, senadora: Constitucionalmente, los temas que vienen del Ejecutivo tienen prioridad, para eso hay que conformar rápidamente las comisiones porque dictaminan



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Para Juárez, esto se debe debatir pero luego que se conformen las comisiones parlamentarias porque esos son los espacios para emitir los dictámenes previos a las votaciones en las cámaras de diputados y senadores. “Falta un poquito. No es que mañana vayan a salir pero se sabe que hay que darle prioridad”, insistió.

Pedido de facultades legislativas de Keiko Fujimori

Tal y como informó El Comercio, el Ejecutivo tiene un borrador de pedido de facultades que ha sido evaluado en el Consejo de Ministros tras la toma de mando de Keiko Fujimori, para legislar en seguridad, reforma del Estado, formalización de la pequeña y micro empresa, entre otros, incluyendo aspectos relacionados al Fenómeno El Niño.

Según informó la Presidencia de la República a través de una nota de prensa, el documento será aprobado en la próxima sesión del Consejo de Ministros.

Este planteamiento de facultades será revisado y luego volverá a ser debatido y votado en el Consejo de Ministros este domingo para luego ser elevado al Congreso bicameral, donde se procederá a remitir a las comisiones respectivas para que comience su trámite legislativo.