La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, comentó que ante las investigaciones que tiene vigentes Juan José Santiváñez, el gobierno de Dina Boluarte debió haber buscado a otra persona menos cuestionada para designar como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Creo yo que siempre hay que guardar los principios que uno tiene y, en ese sentido, quizá podía haber habido otra persona que perfectamente ocupe la cartera del Ministerio de Justicia”; dijo a RPP este jueves.

“Yo creo que el ministro Santiváñez efectivamente tiene estas investigaciones en curso. Si bien creo que es importante para la gestión de la presidenta Boluarte, como hemos visto por los cargos que ha tenido, creo que frente a una circunstancia como esta y con hechos tan cuestionados, quizá debieron considerar a otra persona para ese cargo tan relevante”, agregó.

Este sábado, Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, meses después de haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior por el pleno del Congreso.

A esto se añade que tiene, tal y como informó El Comercio, unas 12 investigaciones en sede fiscal, a la cual se agrega la más reciente por la cual este miércoles se allanó el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte.

Juárez destacó que hay sentidos de ética y moral que deberían tomarse en cuenta al momento de tomar estas decisiones.

“Desde el punto de vista legal no existe obstáculo para que la presidenta pueda designar a una persona que, si bien es cierto no tiene sentencia, tiene investigaciones en curso”, precisó la parlamentaria.