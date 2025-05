La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular) respaldó la propuesta para que se aumente la remuneración de Dina Boluarte como jefa de Estado, pero indicó que debería ser parte de una reevaluación de todos los salarios de los altos funcionarios.

En declaraciones a Willax este lunes, la parlamentaria se mostró a favor de aumentar el monto de dinero mensual que recibe Boluarte por su cargo como presidenta de la República.

“Creo que no debe haber solamente el aumento de sueldo de la presidenta sino que debe haber el ordenamiento de toda la jerarquía y remuneraciones de altos funcionarios”, aseveró.

El MEF emitió un informe a pedido de la secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se determina que el sueldo de la presidenta Dina Boluarte debería ascender a S/ 35.568. Actualmente es de S/ 16.000.

Este documento difundido por “24 horas” al cual tuvo acceso El Comercio fue emitido el 28 de abril y precisa que la Presidencia de la República debería percibir la remuneración más alta dentro del servicio público.

Juárez resaltó que hay viceministros que ganan unos 28 mil o 30 mil soles, mientras que “cualquier director de cualquier ministerio gana más que la presidenta de la República”.

“Más allá de quién sea el presidente de la republica, lo que hay que proteger siempre es la figura presidencial y el presidente debe tener la remuneración más alta”, reiteró.

Otros congresistas opinan sobre remuneración de Dina Boluarte

Edward Málaga, congresista no agrupado, dijo que está a favor de una propuesta que permita revisar los pagos a favor de altos funcionarios, pero calificó como una “torpeza política” que el Gobierno lo esté evaluando en el actual contexto.

“Pienso que es un signo más de una enorme torpeza política de la presidenta, más allá del tema de fondo principista en donde coincidimos. Obviamente, hay que ordenar el sistema, hay que sincerarlo, hay que hacer concursos públicos. Hay muchas cosas que sincerar en el Estado (pero) en este momento, subir el sueldo a la presidenta es una torpeza política enorme, porque se pone en vitrina para nuevos ataques”, indicó en declaraciones a Willax.

Jorge Marticorena, de Alianza Para el Progreso, coincidió en cuestionar como desatinado que el Ejecutivo evalúe el aumento de sueldo de Boluarte.

“Obviamente esto no ayuda a mantener la calma para enfrentar lo que hoy estamos viviendo en el Perú. Lamento mucho que esto esté pasando. Los asesores que tiene no sé si realmente funcionan o no funcionan porque en estos momentos tan difíciles, plantear esa situación no ayuda”, comentó ante la prensa este martes, para insistir en que una iniciativa de este tipo exacerba los ánimos. “De esto se aprovechan los que políticamente quieren sacar beneficio de esto”, precisó.