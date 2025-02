La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó sancionar con una amonestación escrita a Paul Gutiérrez, legislador de la bancada Bloque Magisterial, por haber copiado y pegado textualmente respuestas generadas por ChatGPT, una inteligencia artificial, en proyectos de ley que presentó formalmente ante el Congreso.

El informe elaborado de oficio en este grupo de trabajo fue aprobado por unanimidad con diez votos a favor este jueves 6 de febrero.

Según los alcances que fueron expuestos, se confirmó que se habían detectado respuestas copiadas y pegadas en los cinco proyectos de ley tal y como informó una investigación periodística de El Comercio.

🔴 #LoÚltimo | Con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se APRUEBA por UNANIMIDAD el Informe Final seguido contra el congresista Paul Gutiérrez Ticona. pic.twitter.com/PMKSVebsHC — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) February 6, 2025

“La Comisión de Ética considera que no es plagio porque no hemos encontrado en el texto ni podemos probar plagio. No cuestionamos tampoco el uso de IA, pero consideramos que hubo descuido y negligencia del congresista investigado”, indicaron.

La comisión presidida por Alex Paredes, también integrante del Bloque Magisterial, consideró suficiente una amonestación escrita contra Gutiérrez Ticona a pesar de que este retiró los proyectos en cuestión, llamó la atención al asesor que responsabilizó de los textos y reconoció que ocurrieron los hechos.

En mayo del 2024, un reportaje periodístico de El Comercio reveló que al menos cinco proyectos de ley presentados por el despacho de Paul Gutiérrez tenían contenido generado por inteligencia artificial.

Incluso en la exposición de motivos de una de estas iniciativas se leía textualmente: “Como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021″, una respuesta común de la aplicación ChatGPT, que crea textos coherentes sobre cualquier tema, mediante inteligencia artificial.





Mantienen sanción contra Raúl Doroteo

La Comisión de Ética también sometió a votación un pedido de reconsideración presentado por Elvis Vergara (Acción Popular) para tratar de salvar a su colega de bancada, Raúl Doroteo, de la sanción de 120 días aprobada en diciembre del 2024 por el caso “mochasueldos”.

“Con 6 votos en contra, 2 a favor y 2 abstención se rechaza la reconsideración a la votación planteada por el congresista Elvis Vergara en relación al informe final del congresista Raúl Doroteo”, informó la comisión este jueves.

🔴 #EnVivo | Con 6 votos en contra, 2 a favor y 2 abstención se RECHAZA la reconsideración a la votación planteada por el congresista Elvis Vergara en relación al informe final del congresista Raúl Doroteo. pic.twitter.com/Ed6aI63q13 — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) February 6, 2025

Este es el segundo intento de Vergara de blindar a Doroteo, ya que el día que se aprobó el informe final que plantea una suspensión de 120 días sin goce de haber por recortar sueldos a una de sus trabajadoras, planteó una cuestión previa para reformular el documento. Su pedido fue rechazado ese mismo día.