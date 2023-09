El congresista Paul Gutiérrez (Perú Libre) evalúa retirar su proyecto de ley para modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos, y por ende, eventualmente quedaría sin efecto la aportación económica a su hija.

Según el legislador, el antecedente para entablar tres demandas fallidas fue un disgusto ante el nombre de su pariente.

La ‘Ley Gutiérrez’ propone que el alimentista no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores, los cuales fueron empleados por Gutiérrez Ticona en instancias judiciales para desfavorecer a su hija.

“No es que no haya querido pagar la manutención. Es que con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá, Linethe. Ella se llamaba Ruth Linethe [no Linethe Ángela]. A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones”, dijo el parlamentario de Perú Libre.

“Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error”, añadió Paul Gutiérrez.

Las demandas de Paul Gutiérrez

En 2009 ocurrió el primer intento de Gutiérrez Ticona para suspender y exonerar la pensión de alimentos para su hija, quien actualmente tiene 24 años. Según Centro Liber, su demanda ante el Poder Judicial no tuvo éxito.

La segunda fue en agosto de 2021, tras ser declarada inadmisible por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (Apurímac) por contener diferentes observaciones. Pese a que el juzgado le otorgó tres días para subsanar las contemplaciones, el congresista no cumplió, y por ende, su solicitud fue rechazada y archivada.

El parlamentario de Perú Libre presentó una tercera demanda en enero de 2022, la cual fue admitida preliminarmente.

