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Aprueban guía para optimizar coordinación entre Ejecutivo y Congreso en presentaciones ministeriales. (Foto: Andina)
Aprueban guía para optimizar coordinación entre Ejecutivo y Congreso en presentaciones ministeriales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una guía que regula el uso del “Sistema de gestión de reuniones de autoridades en el Congreso”, herramienta destinada a organizar y optimizar la presentación del jefe del Gabinete Ministerial ante el Parlamento.

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