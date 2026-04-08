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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una guía que regula el uso del “Sistema de gestión de reuniones de autoridades en el Congreso”, herramienta destinada a organizar y optimizar la presentación del jefe del Gabinete Ministerial ante el Parlamento.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una guía que regula el uso del “Sistema de gestión de reuniones de autoridades en el Congreso”, herramienta destinada a organizar y optimizar la presentación del jefe del Gabinete Ministerial ante el Parlamento.
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La medida fue oficializada mediante la Resolución de Secretaría de Coordinación N.° 002-2026-PCM/SC, publicada este 6 de abril, y establece lineamientos para el registro y manejo de información durante las intervenciones del presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República.
Según el documento, el sistema es administrado por la Secretaría de Coordinación y permite a las entidades del Poder Ejecutivo registrar información relevante y respuestas vinculadas a las presentaciones del titular de la PCM, ya sea de forma individual o junto al Consejo de Ministros.
La aprobación de esta guía busca facilitar el acceso al sistema y orientar a los usuarios que interactúan con la plataforma, con el objetivo de mejorar la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Asimismo, se encargó a la Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas la difusión y capacitación sobre el uso del instrumento aprobado.
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La norma se enmarca en las funciones de la Secretaría de Coordinación, órgano responsable de articular las relaciones del Poder Ejecutivo con otros poderes del Estado, especialmente el Congreso.
Finalmente, se dispuso la publicación de la resolución y su anexo en el diario oficial El Peruano y en la sede digital de la PCM.
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