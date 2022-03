El congresista Germán Tacuri (Perú Libre) aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, analiza una lista de nombres para designar a su nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, tras la renuncia de Juan Silva Villegas.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión del Bloque Magisterial de la bancada oficialista con el mandatario en Palacio de Gobierno, el legislador indicó que Castillo Terrones “va a tomarse el tiempo necesario” para elegir a la persona “más adecuada”.

“Ustedes conocen que la renuncia ha sido aceptada y para evitar dificultades como en anteriores oportunidades va a tomarse el tiempo necesario para que la persona que sea quien reemplace al ministro saliente sea la más adecuada”, expresó.

“Está en ese proceso de ir verificando, hay nombres que tiene, pero que lo haga con mucha calma y que escoja a la persona que permita lograr los objetivos que tiene como Gobierno para dicha cartera”, agregó Tacuri.

No obstante, el parlamentario evitó mencionar si el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, se encuentra en la lista de postulantes a encabezar el MTC alegando que “hay muchas nombres” que no conoce.

“Él tiene algunas propuestas y en este momento están analizando cuáles serían las más adecuadas, cuál sería la persona más adecuada para ello. No lo puedo revelar porque no me corresponde, hay muchas nombres que yo mismo no los conozco. Mal haría en decir un nombre cuando en realidad es una lista”, manifestó.

“No sé si será una propuesta, desconozco eso (sobre Daniel Salaverry). Hay nombres que se están barajando como parte de las propuestas que hay”, sentenció.

Como se recuerda, Pedro Castillo Terrones comunicó a través de sus redes sociales que acepta la renuncia presentada por Juan Silva Villegas a la titularidad del MTC.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

