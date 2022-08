Congresistas de diversas bancadas opinaron tras rechazarse el viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia para la transmisión de mando al electo jefe de Estado de ese país, Gustavo Petro.

En primer lugar, César Revilla (Fuerza Popular) negó cualquier tipo de obstrucción al Gobierno y reiteró que el Parlamento actuó de acuerdo al momento, en medio de las investigaciones que afronta el mandatario.

“No hay intento de obstrucción, es un intento de que claramente el señor presidente resuelva lo que tenga que resolver, para eso es el primer ciudadano del país, el jefe de Estado y tiene que dar la cara”, expresó a los periodistas.

“Estamos buscando que el presidente pueda dilucidar esto. Nosotros no hemos puesto los 20 mil dólares, no hemos nombrado a Bruno Pacheco, Juan Silva, no hemos llamado a Karelim López, Zamir Villaverde”, añadió.

A su vez, Patricia Chirinos (Avanza País) consideró que el Congreso “ha respondido unido al clamor popular” y es una muestra que está escuchando “lo que el país quiere” respecto a Castillo Terrones.

“Es el único presidente del Perú con cinco investigaciones abiertas y en curso. Probablemente este Gobierno acabe antes, estamos siendo testigos de este hombre moribundo que está saliendo del poder”, manifestó.

“Ya es un cadáver, es un muerto viviente que sigue caminando y creo que todos estamos esperando el día que por fin caiga este gobierno”, agregó en declaraciones desde el Palacio Legislativo.

En tanto, Waldemar Cerrón (Perú Libre) calificó de un “exceso” la decisión del Congreso y dijo que no solo generará un nuevo conflicto de poderes, sino tendrá repercusión social. También alegó que la decisión se basó en sospechas infundadas de fuga.

“Me parece un exceso de parte del Congreso, pero son decisiones y hay que asumirlas como parte de este poder. Es un precedente en la historia, más adelante a cualquier presidente se le niega el permiso de salir y no sale. Es un problema de conflicto de poderes que se ha generado hoy en día”, acotó.

“Va a tener repercusión social porque el Perú profundo, los provincianos que han votado por un presidente que los represente, hoy se le niega salir sin ninguna causa justa. No tenían una causa justa, una sospecha de que se va a fugar”, aseveró.

Finalmente, Jorge Montoya (Renovación Popular) ensayó diversos argumentos para justificar la decisión del Parlamento de rechazar el viaje de Pedro Castillo a Colombia para el cambio de mando presidencial.

“Han sido diferentes argumentos. Uno de ellos es que se asile y se quede allá y otra es que un presidente con tantas acusaciones encima no puede ir a malograr la imagen del país en otro país”, dijo a Canal N.

“Está debilitado en su acción política por esas denuncias y es exponernos a que en otro lugar en una entrevista terminemos con una imagen peor de la que ya tenemos en este momento. La otra posibilidad es que se quede en el extranjero y no regrese. Es impresentable para el extranjero”, sentenció.

