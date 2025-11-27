Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron ante la sentencia de más de once años de prisión efectiva contra Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y en la que también fueron condenados Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, exministros involucrados en este proceso.

El exmandatario fue sentenciado a 11 años 11 meses y 5 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, además de recibir dos años de inhabilitación de la función pública.

La misma condena recibieron Betssy Chávez (contra quien también se dictó orden de captura nacional e internacional) y el exministro Willy Huerta. Aníbal Torres fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión efectiva.

"La sentencia a Pedro Castillo es lo que corresponde, y reafirma que en el Perú nadie está por encima de la Constitución. El 7 de diciembre de 2022 defendimos la democracia frente a un intento de golpe de Estado. Hoy se confirma que las instituciones funcionan y que la ley se respeta“, señaló el legislador José Williams (APP), quien fue presidente del Congreso cuando ocurrieron los hechos.

Adriana Tudela (Avanza País) calificó la sentencia como “necesaria y justa”. “Pretender acabar con la democracia y capturar el poder por la fuerza es algo que como Nación no podemos aceptar ni pasar por agua tibia. Ahora falta la sanción política”, comentó en redes sociales.

Cabe recordar que el 3 de diciembre, el pleno del Congreso tiene programado debatir y votar el informe final que plantea inhabilitar por diez años de la función pública a Pedro Castillo y sus dos exministros sentenciados por el golpe de Estado.

Diego Bazán (Renovación Popular) también respaldó la condena y dijo que está apegada a derecho. “Fui testigo directo de la ejecución del golpe de Estado que luego fracasaría debido a su propia ineptitud y gracias a la respuesta inmediata de las instituciones del país. El alzamiento en armas fue detenido porque las Fuerzas Armadas se apegaron a la Constitución y desconocieron plan del golpista, tal como ha sido probado en el proceso penal”, recordó.

Alejandro Cavero, de Avanza País, también se pronunció resaltando la sentencia por el golpe de Estado. “Pedro Castilo intentó un Golpe de Estado y será condenado por ello. Aún cuando la pena impuesta sea de solo 11 años y aunque se esperaba una sanción ejemplar, queda claro que Castillo actuó como un presidente nocivo y dispuesto a quebrar el orden constitucional. Que esto jamás se vuelva a repetir en el Perú”, exhortó.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) destacó que el Poder Judicial haya confirmado que Betssy Chávez sí conocía sobre el mensaje a la Nación en el que Castillo anunciaría su golpe de Estado y que Aníbal Torres participó directamente en su redacción.

“Hoy el Perú marca un precedente: la democracia se defiende con firmeza, y quien intente quebrarla deberá enfrentarse a la justicia. Nunca más un golpe de Estado disfrazado de justicia social”, indicó.

Guido Bellido (Podemos Perú), quien fuera el primer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo en el 2021, se pronunció en contra de la sentencia y la calificó como “injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase”.

“No existe delito alguno en una proclama política, ni hubo rebelión ni conspiración. Lo que hubo fue un acto político ya sancionado con su vacancia irregular, su encarcelamiento y el destierro de su familia. El profesor Pedro Castillo ya fue castigado por el sistema que no tolera que un maestro rural, un hombre del pueblo, haya llegado a Palacio de Gobierno. Ha sido juzgado por su origen, no por sus actos”, escribió en X.