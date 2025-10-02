Congreso apela fallo que concede pensión vitalicia a Pedro Castillo

El Congreso de la República apeló el fallo del Poder Judicial que ordenó pagar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.

El procurador público del Parlamento, Manuel Peña Tavero, presentó el recurso de apelación ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del magistrado Alexis Anicama Budiel.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El Congreso considera que el fallo incurre en graves errores jurídicos y omite analizar elementos fundamentales.

En marzo de 2024, desde su celda en el penal de Barbadillo, Castillo solicitó al Congreso el reconocimiento de la pensión vitalicia que, de acuerdo con la Ley N° 26519, corresponde a los expresidentes constitucionales.

No obstante, la administración del Congreso rechazó su pedido ese mismo año, precisando que, debido a que Castillo cuenta con una acusación constitucional, no podía acceder al beneficio, tal como señala expresamente la Ley N° 26519.

Ampliaremos la información.