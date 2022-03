El congresista Carlos Anderson (Podemos Perú) dijo esperar que la presencia del presidente Pedro Castillo en el Palacio Legislativo no sea una excusa para no asistir el próximo 28 de marzo.

En declaraciones a los periodistas, reiteró que en el Parlamento tienen “materia suficiente” para seguir ejerciendo control político no solo a los ministros, sino al propio mandatario.

“Espero realmente que esta visita del presidente no sea una excusa para que el día 28 no venir aquí a responder el cuestionario que se le ha planteado en la moción de vacancia”, expresó.

De otro lado, Anderson dijo esperar que la convocatoria al Acuerdo Nacional sirva para discutir verdaderamente los problemas del país y no solamente para la foto y firmar “documentitos”.

“Me parece bien el Acuerdo Nacional, es un espacio que no necesitaba que el presidente lo convocara. Es un ente autónomo que debería tener mayor participación. Pero como yo en el pasado alguna vez he participado como expresidente del Ceplan, digo una cosa: si va a haber reuniones del Acuerdo Nacional ojalá que sean verdaderamente para discutir los problemas del país y que no sea como en el pasado, esas reuniones para la foto y firmamos un documentito y esas cosas por el estilo”, manifestó.

“Necesitamos discutir los problemas del país, evidentemente. De repente el Congreso de la República no es el mejor escenario para hacerlo, de acuerdo, busquemos sitios alternativos para empezar a caminar hacia un verdadero Acuerdo Nacional que permita la gobernabilidad”, agregó.

Como se recuerda, Castillo Terrones anunció la convocatoria del Acuerdo Nacional como “instancia representativa y plural”, a fin de lograr los consensos necesarios para aprobar una serie de reformas que propondrá al Congreso.

