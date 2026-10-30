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CONGRESO AÚN MANTIENE PENDIENTE DEFINIR LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO POR EL CASO ASCENSOS
CONGRESO AÚN MANTIENE PENDIENTE DEFINIR LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO POR EL CASO ASCENSOS
Por Karem Barboza Quiroz

El Pleno de la Cámara de Diputados aplazó el debate del informe final sobre la denuncia constitucional en contra del sentenciado Pedro Castillo, por presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional (PNP) durante su gobierno.

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