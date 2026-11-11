La diputada Marleny Arminta se pronunció sobre la postura de su bancada, Ahora Nación, en el Caso Ascensos, que involucraba al expresidente Pedro Castillo. (Foto: Captura Tenemos Que Hablar / YouTube)
La diputada Marleny Arminta se pronunció sobre la postura de su bancada, Ahora Nación, en el Caso Ascensos, que involucraba al expresidente Pedro Castillo. (Foto: Captura Tenemos Que Hablar / YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la diputada Marleny Arminta (Ahora Nación) negó conflictos en su bancada por la votación en abstención en el Caso Ascensos, que involucraba al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), expediente que finalmente fue archivado en la cámara baja.

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