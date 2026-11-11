En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la diputada Marleny Arminta (Ahora Nación) negó conflictos en su bancada por la votación en abstención en el Caso Ascensos, que involucraba al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), expediente que finalmente fue archivado en la cámara baja.

Indicó que dentro de su bancada existían varias posturas, una de las cuales que estaba en total desacuerdo con la denuncia constitucional presentada contra Castillo Terrones, mientras que otra facción opinaba que siguiera el proceso.

En ese sentido, Arminta Valencia señaló que frente a ello, el caso se sometió a votación y finalmente por apenas un voto de diferencia ganó la opción de la abstención.

“Nosotros para llegar a este consenso en Ahora Nación nos convocó nuestro actual vocero y se tomó esta decisión. Internamente había personas de Ahora Nación que estaban totalmente en desacuerdo, es decir, esto se archiva porque se archiva”, expresó.

“También había otras personas que más bien queríamos que esto pase a proceso y en la instancia se vea la situación. Hubo un consenso, una votación. En números por un voto ganó la opción de que íbamos a abstenernos”, agregó.

La diputada de Ahora Nación remarcó que, desde su punto de vista, existen otras formas directas de presentar acusaciones contra Pedro Castillo, razón por la cual se decidió consensuar una votación uniforme en el Caso Ascensos.

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“No voy a negar que hubo ciertas opiniones adversas. Particularmente considero que toda persona, si está de una u otra forma con indicios de algún tipo de delito, porque aparentemente en esta presentación no estaba bien tipificado”, subrayó.

“Creo que para eso están las instancias superiores para que investiguen y la persona denunciada pueda tener la opción de demostrar lo contrario. Respetuosos de la democracia y de la democracia interna que tiene Ahora Nación, se había concertado en votar en abstención por estos acápites”, sentenció.

El caso

La Cámara de Diputados rechazó el último martes 10 la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, relacionados con las irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante su gobierno.

La acusación obtuvo 54 votos a favor, pero necesitaba al menos 66 para ser aprobada. En la votación también se registraron 43 votos en contra y 11 abstenciones.

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Los votos a favor provinieron principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. En tanto, Juntos por el Perú y Obras votaron en contra, mientras que los diputados de Ahora Nación se abstuvieron.