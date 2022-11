La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluará este lunes 7 de noviembre el informe final de la denuncia contra el presidente Pedro Castillo, por presunta traición a la patria e infracción a cuatro artículos de la Constitución.

De prosperar el informe se deberá nombrar a una comisión acusadora y se elevará a la Comisión Permanente y luego al pleno. En un plazo de tres semanas ya se tendría una decisión, estimó Lady Camones, presidenta de dicho grupo de trabajo.

Durante la sesión que ha sido convocada para las 8:30 de la mañana, el legislador Diego Bazán, ponente del caso, sustentará el informe final, que inicialmente fue presentado por su colega Wilson Soto (Acción Popular), el 9 de agosto pasado.

En el informe de Soto se recomienda que se inhabilite al jefe de Estado del ejercicio de la función pública por un periodo de cinco años.

“Es un informe consistente. Lo voy a sustentar tal como está”, remarcó el miércoles Bazán a El Comercio.

Se le cuestiona al presidente Castillo sus declaraciones a la cadena internacional CNN en español sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar.

“No puedo adelantarme porque soy ponente y me toca votar, entonces no puedo profundizar. Son buenos argumentos [los que están en el informe], existe la propia declaración. No puedo profundizar más porque soy juez y parte”, añadió Bazán.

El informe final -de la denuncia presentada hace nueve meses, el 8 febrero pasado- es por presunta infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución y presunta traición a la patria.