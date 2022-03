Conforme a los criterios de Saber más

La oposición llega con mayor impulso que el primer proceso de vacancia (logró la admisión al debate), pero con el mismo escepticismo respecto a conseguir los 87 votos para destituir al presidente Pedro Castillo. Y si algo no ha cambiado desde diciembre del 2021, es que Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú mantienen fraccionamientos que parecen acrecentarse con cada votación sobre temas del Ejecutivo.

Los mismos opositores son conscientes de que no tienen los 87 votos para la vacancia. “Para ser honesta, no existen todavía los votos. Hay aproximadamente 76 votos. No sabemos qué está haciendo el presidente con su bancada, no sabemos si ‘Los Niños’ van a reaccionar ante la desgracia que está pasando en nuestro país”, reconoció ayer la legisladora Norma Yarrow (Avanza País) en RPP.

Algo similar esbozó Roberto Chiabra (APP) en una entrevista con El Comercio: “Si no llegamos ni siquiera para censurar al ministro de Salud [...] Fuerza Popular presentó una moción de censura directa, sin pasar por interpelación, al ministro de Salud. Pero después no firma la moción. ¿Cómo crees que vamos a llegar a 87? No aprendimos nada en el Congreso”.

Los votos no parecen estar asegurados ni en la propia oposición. El legislador fujimorista Raúl Huamán ha expresado su postura en contra de la vacancia, aunque ha indicado que se plegará a la posición final. En Fuerza Popular, un grupo plantea que se otorgue la libertad de voto.

Pese a ello, otros parlamentarios consideran que las últimas revelaciones del testimonio de la lobbista Karelim López −dadas a conocer por El Comercio− refuerzan la postura de la oposición. “Cada día es más evidente la de-sesperación de Pedro Castillo para comprar el silencio y evitar que sus excolaboradores sigan contando toda la verdad sobre la corrupción que gobierna en Palacio. ¿Qué inventarán ahora sus aliados para salvarlo de la vacancia presidencial?”, dijo Patricia Chirinos (Avanza País).

La oposición tiene unos 65 votos asegurados, y podría llegar hasta los 73 si AP y APP alinean a sus miembros discordantes. Pero requiere conseguir votos disidentes en el oficialismo.

Cada uno por su lado

Según el testimonio revelado por este Diario, Karelim López confirmó que son seis los legisladores de Acción Popular identificados como ‘Los Niños’, quienes formaban parte de la supuesta red que negociaba obras en el Ministerio de Transportes.

En la oposición consideran que este testimonio podría lograr que los seis acciopopulistas se plieguen, además de que los nueve restantes marquen una postura sólida a favor de la vacancia. Fuentes de la Mesa Directiva indicaron que María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, evaluaba votar y pedir la separación de los involucrados.

La vocera alterna de AP, Karol Paredes, prefirió guardar mesura. “Está en proceso de investigación y, en caso de que salga alguna situación, deberían asumir responsabilidad. Mientras no tengamos investigación y respuestas concretas, no podemos adelantar ningún juicio”, dijo luego de indicar que la bancada se reunirá hoy para definir su postura.

En APP tampoco existe claridad total. El vocero Eduardo Salhuana dejó entrever que está en contra de la vacancia. El grupo tiene una postura mayoritaria a favor, pero dudan sobre el voto de Salhuana y otros tres congresistas.

Además, existen versiones respecto a que tres legisladores podrían renunciar. “Mañana [hoy] veremos la votación, y podríamos terminar retirándolos del grupo”, aseveró una fuente de APP.

Las versiones indican que tres parlamentarios de APP estarían en conversaciones para unirse con los cuatro legisladores de Podemos Perú que se mantienen como “no agrupados”, y así conformar una nueva bancada. Estos serían Raúl Picón, Freddy Díaz y Manuel García. De los tres, solo García respondió y aseguró que se mantenía “firme” en APP.

En Podemos Perú, su representante Enrique Wong −cuyos allegados tentaron puestos claves en el MTC− confirmó que sostienen conversaciones con miembros de APP y de otros grupos para ser una bancada. Según dijo, hoy por la tarde podrían tener novedades.

Respecto a la vacancia, Wong dijo que escucharán los descargos del presidente Castillo. “Karelim [López] da un número de teléfono, pero dónde están las pruebas que ella puede tener. Ella sigue siendo aspirante [a colaboradora eficaz], porque aún no presenta pruebas. Yo firmé la moción, pero depende de cómo responda [Castillo]”, alegó.

En Somos Perú, el panorama es igual de fraccionado. Solo Alfredo Azurín tiene asegurado su voto a favor de la vacancia. Hitler Saavedra y Wilmar Elera tienen pensado votar en contra, mientras que José Jerí y Kira Alcarraz apostarían por la abstención, aunque sujetos a los descargos presidenciales.

Ante un escenario tan complicado, una parte de la oposición ya se puso a pensar en el siguiente paso: recoger los argumentos de la vacancia y armar una acusación constitucional y apostar por el camino donde solo necesitarían 66 votos.

Temas por definir:

Fuentes del Ejecutivo indicaron que el presidente Pedro Castillo tiene intenciones de asistir a la sesión del pleno, pero que horas antes tendrá una última reunión para analizar los escenarios. Este Diario intentó comunicarse con Eduardo Pachas, abogado de mandatario, pero no obtuvimos respuesta.

La sesión empezará a las 3 p.m., pero la Junta de Portavoces se reunirá desde las 10 a.m. para definir los tiempos del debate y fijar postura respecto al pedido del canciller César Landa para la asistencia de miembros de la OEA.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, y el legislador Carlos Anderson indicaron que si los miembros de la OEA desean ver el debate, que “enciendan su TV” o, “de lo contrario, podrían observarlo también desde Internet”.