En su discurso ante el pleno del Congreso, el presidente Pedro Castillo deslindó “enérgicamente” de las acusaciones en su contra por parte de “sectores mediáticos y políticos” que lo vinculan con supuestos actos de corrupción. Además, reconoció “errores y desaciertos” en lo que va de los ocho meses de su gestión.





Minutos después, el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, reveló que el mandatario tenía planeado presentar un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones generales, pero finalmente retrocedió para dar “un último intento a la concertación”.

Para el analista político Pedro Tenorio “más allá de los gestos políticos, es un tema de aritmética parlamentaria, los que quieren vacar al presidente no tienen los votos, ante esta situación lo que ha hecho el Gobierno es un control de daños, que tiene mucho efecto mediático que no solo es un mensaje al Congreso sino a la tribuna”.

Tenorio avizoró la “prolongación de un estilo de confrontación del Congreso y del Ejecutivo”. Asimismo, señaló que el mensaje de Aníbal Torres le pareció “completamente innecesario y le ha quitado el protagonismo al mensaje que dio el presidente en el Congreso”.

El analista político señaló que “no hay una salida clara (a la crisis) ante una situación política que todavía se presenta muy nebulosa”.

Por su parte, la politóloga Paula Távara manifestó que la crisis política “no comienza ni termina con una vacancia”.

“La crisis es bastante más profunda y tiene que ver con cómo están funcionando los partidos políticos, cuáles son los intereses que están movilizando, la política y la gestión política, como son las relaciones institucionales entre Ejecutivo y Legislativo más allá de las personas que lo ocupen en determinado momento”.

La única salida ante la crisis, según señaló la politóloga, es un “verdadero compromiso con la reforma política” y que este asumirse en primer lugar por el Parlamento, debido a que “cualquier reforma política pasa por la ley y la Constitución”.

Pedro Castillo acudió al Congreso para dar un mensaje en medio del proceso de vacancia en su contra. Para defenderse del pedido de destitución en su contra, el mandatario ha sido citado el 28 de marzo. (Foto: Presidencia de la República)





Ánimo de las bancadas

Para Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular e impulsor de la moción contra el jefe de Estado, las palabras de Castillo sí “afectan a la iniciativa” porque “ha tratado de abrir puertas y limpiarse de las acusaciones que tiene”.

“Hay 20 temas pendientes (en la moción de vacancia) que tiene que contestar”, añadió.

Montoya también se refirió a las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial: “(Lo dicho por Torres) es bastante serio y en caso que se haya modificado el acta del Consejo de Ministros sin autorización sería una infracción constitucional del premier. En caso de que la propuesta no esté, el primer ministro habría mentido”.

Asimismo, el legislador de Renovación Popular aseveró que las declaraciones del jefe de Gabinete evidenciarían que hay una voluntad del mandatario de “renunciar”.

En tanto, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, manifestó que le parece “saludable que el presidente vaya con voluntad de enmienda al Congreso; sin embargo, eso debe ir acompañado de actos concretos como atender el pedido de grupos políticos y la ciudadanía”.

“Los problemas en los ministerios continúan, y no solo por los ministros, sino por los funcionarios de menor rango, no hay viceministros. El aparato del Estado no está funcionando bien […] Además, No ha aclarado nada de los temas de corrupción, el único tema no es Karelim López”, agregó Salhuana.

El vocero de APP aseguró que la bancada tomará una decisión sobre la vacancia luego de escuchar al presidente el 28 de marzo. Sobre lo declarado por Torres opinó: “Es una muestra más de la improvisación del Gobierno […] Horas antes estuvo anunciando sorpresas, esto no es un quinceañero ni una fiesta, este es un Gobierno que tiene que ser serio y responsable. ¿Quién invierte en un país en el que no hay certezas? El premier está dando muestras de no dar la talla”.

En esa misma línea se pronunció el congresista Enrique Wong (Podemos Perú). “Hemos apoyado el debate de la moción y ahora escucharemos los argumentos. Los antecedentes son cuestionables; sin embargo, Karelim López no ha presentado pruebas y tiene que presentarlas para que se le pueda considerar como colaboradora eficaz. Además, ninguno de los recomendados del presidente ascendió en las FF.AA. Tenemos que seguir el debido proceso”.

Wong calificó de “incongruente” el mensaje que dio Torres, pese a ser “una persona con mucha experiencia”.

Por su parte, José Arriola, congresista de Acción Popular, afirmó que su bancada se reunió el martes hasta altas horas de la noche y que no apoya “ni la vacancia presidencial, ni cierre del Congreso” . Además, consideró que el mensaje del presidente Castillo fue “honesto”.

Por otro lado, calificó al jefe de Gabinete de “conflictivo” porque “pareciera que quiere construir su propio espacio de zozobra y de caos”.

“Él tiene que entender que es una autoridad y por lo menos debería estar sintonizado con la música que le pone el presidente, que es este caso ha sido de tranquilidad y armonía”, puntualizó.

Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, señaló que su bancada no ha cambiado de opinión sobre la vacancia: “seguimos pensando que no es una salida a la crisis”.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros una copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar si es cierto que el adelanto de Elecciones haya sido una propuesta del Gobierno.

El presidente no dio mayores sorpresas ante el Pleno. En su presentación, Castillo hizo más bien una defensa anticipada ante la segunda moción de vacancia, pidió al Congreso mayor diálogo y criticó la legitimidad de otras instituciones del Estado.