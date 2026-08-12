La diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) pidió que la Comisión de Ética investigue las visitas nocturnas de diputados y senadores al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo de Ate.

En entrevista con Canal N, señaló que Barbadillo es un penal y no una “casa de visitas”, y que también se debería investigar el papel que cumple el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el tema de las visitas que recibe Castillo Terrones.

LEE MÁS: Diputada Catherin Palomino reconoce proceso judicial contra familiar de Pedro Castillo

“Barbadillo es un penal, no es una casa de visitas, no es un club social, no es un partido político, por lo tanto, allí también tiene que ver qué papel juega el INPE referente a las visitas del señor Castillo”, expresó.

Yarrow Lumbreras consideró que este hecho es un “claro aprovechamiento del cargo” que debería ser investigado por la Comisión de Ética, pues se está “abusando” de un puesto de representación ciudadana.

LEE MÁS: Ministro Ernesto Álvarez sobre Toledo y Castillo: “No se pueden instrumentalizar indultos o gracias presidenciales en procura de la impunidad”

“¿Dónde están las autoridades? Esto es un claro aprovechamiento del cargo. He visto a (Iber) Maraví con la medalla de senador amenazando a los policías. Creo que todos estos casos, si quiere la Comisión de Ética comenzar con el pie derecho, deben llevarse. Lo que no podemos abusar, y jamás debemos hacerlo, es del cargo, que es de representación ciudadana”, subrayó.

Para la diputada de Renovación Popular, los seguidores de Castillo Terrones utilizan el sombrero como “transporte político” para mantener su figura y obtener réditos políticos, lo que implica pleitos con los familiares del exmandatario por una cuota de poder.

LEE MÁS: Catherin Palomino, actual diputada de JP, visitaba a Pedro Castillo en Barbadillo pese a no tener autorización entre octubre de 2024 y febrero del 2026

“Ojalá fueran a todas las demás cárceles para que vean la situación en que se encuentra el sistema penitenciario en el Perú. Ojalá fueran a visitar a otros presos, y no a este golpista, y no lo usen a él como un instrumento político. Si no sabemos leer, no estamos entendiendo nada”, acotó.

“Están usando hasta ahora el sombrero como un transporte político para mantener la figura de Pedro Castillo y ellos poderse aglomerar alrededor de él. Ya están viniendo pleitos familiares, obviamente es la cuota de poder que cada uno quiere tener”, sentenció.

El caso

Según reveló “Panorama” el último fin de semana, diputados, senadores y asesores parlamentarios fueron registrados ingresando durante la noche al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo.

Las visitas, captadas durante varias jornadas entre el 29 de julio y el 6 de agosto, se produjeron fuera del horario habitual de atención al público.

LEE MÁS: Congresistas visitan a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo fuera del horario habitual

Entre los legisladores registrados figuran Íber Antenor Maraví Olarte, José Mercedes Castillo Terrones, Yenifer Paredes, Jessica Sadith Pérez Quispe y Julián Luis Pérez Mallqui.

Las imágenes también muestran el ingreso de un asesor de Paredes, quien habría cumplido funciones de conductor durante una de las visitas.