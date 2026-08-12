La diputada Norma Yarrow se refirió a las visitas nocturnas que recibe el expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo. (Foto: GEC)
La diputada Norma Yarrow se refirió a las visitas nocturnas que recibe el expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) pidió que la Comisión de Ética investigue las visitas nocturnas de diputados y senadores al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo de Ate.

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