La denuncia constitucional contra el golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntas coimas en el Caso Ascensos, que está en manos del Congreso de la República, está en riesgo de caducar, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, dicha investigación corre el riesgo de caerse y de quedar en nada por el vencimiento de los plazos en el Parlamento. Si hasta el próximo 15 de noviembre no hay decisión en las cámaras de diputados y senadores, el caso se cerrará.

El caso estalló a finales del gobierno de Castillo Terrones e involucra a su exministro de Defensa Walter Ayala. En 2023 el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional para levantarle la inmunidad y formalizar la investigación.

El proceso quedó entrampado. Con el nuevo Parlamento bicameral, todo pasó a manos de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, dirigida por el diputado Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

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Casi dos meses después de instalada y al borde de quedar en el archivo, dicha comisión recién envió la denuncia constitucional a la Cámara de Diputados. La próxima semana, el jueves 29 de octubre, habrá un debate donde todo puede pasar.

La votación de los parlamentarios será determinante para archivar el caso o permitir que la fiscalía siga adelante con su investigación. Juntos por el Perú ya cerró filas por Pedro Castillo. Las otras bancadas de oposición definirán la suerte del exmandatario.

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La prueba más incriminadora sería una pericia grafotécnica que confirmaría que Castillo sí intervino en los ascensos de militares y policías y ordenó cambios contra toda meritocracia a cambio de recibir presuntos sobornos.

“Cuarto Poder” accedió a la declaración de 5 colaborares eficaces y una testigo. Así, la fiscalía ha podido conocer de presuntos pagos ilícitos de entre U$S20 mil y U$S40 mil por ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales, dinero que habría terminado en manos de Pedro Castillo.

La fiscalía incluso recabó una declaración especialmente reveladora: el testimonio de un oficial que reconoció haber pagado una coima para conseguir su propio ascenso a general. Precisó reuniones, montos, coordinaciones y nombres.

“Reconozco ser una de las personas que efectuó el pago de dinero para lograr el ascenso (…) Tengo conocimiento sobre tres (03) coroneles de armas de la policía que pagaron cuarenta mil dólares americanos para ascender al grado de general de armas”, relató.

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Además, Bruno Pacheco, ex secretario general de Castillo Terrones, entregó dos post it a la fiscalía para demostrar las órdenes escritas que el exmandatario impartía. Esto fue contrastado con otros 7 documentos escritos a puño y letra por el exmandatario.