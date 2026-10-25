Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por el Caso Ascensos. (Foto: Poder Judicial)
Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por el Caso Ascensos. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La denuncia constitucional contra el golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntas coimas en el Caso Ascensos, que está en manos del Congreso de la República, está en riesgo de caducar, según reveló “Cuarto Poder”.

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