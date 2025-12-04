Pedro Castillo se salva de inhabilitación y Delia Espinoza recibe 10 años de sanción | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos el atentado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul. ¿Qué dice el partido Libertad Popular tras este grave incidente? ¿Qué implicancias políticas tiene este ataque en plena etapa preelectoral? Profundizamos en el estado de salud del precandidato, las sospechas sobre posibles autores y el mensaje que el partido ha enviado contra las mafias que operan en el país. Mientras crece la preocupación ciudadana, surgen preguntas clave: ¿Estamos ante una amenaza a la democracia? ¿Qué papel juegan las estructuras criminales en este contexto?