Pedro Castillo cumple su condena por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022 en el penal Barbadillo de Ate. (Foto: Andina)
Pedro Castillo cumple su condena por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022 en el penal Barbadillo de Ate. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó por mayoría la propuesta final de la Denuncia Constitucional 498, formulada por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y el exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro.

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