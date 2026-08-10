El senador Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) consideró que la Comisión de Ética podría tomar el caso de los mensajes atribuidos a la diputada Catherin Palomino, con presuntos insultos hacia familiares del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En entrevista con Canal N, el integrante de JP señaló que Palomino “hará valer sus derechos” en su esfera privada porque -desde su punto de vista- el tema “escapa al espectro político”.

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“Yo creo que ella más bien en su esfera privada, en su ámbito privado hará valer sus derechos, porque esta información escapa al espectro político. La Comisión de Ética tiene otras funciones que tienen que ver de cuestiones públicas”, expresó.

“Hay que tener en cuenta que esta información, quien la hace público, es un medio de comunicación y no las partes. Pero si alcanza a la facultad que tiene la Comisión de Ética en su momento, seguramente tomarán el caso, lo debatirán, le darán la oportunidad como garantía de que se pueda defender de manera oportuna”, agregó.

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Cutipa indicó que hasta el momento en la bancada no se ha reunido para abordar el tema y calificó su actitud de “correcta”. Además, insistió en que el caso “escapa al espectro político”.

“Nosotros no tenemos ninguna reunión donde se haya abordado este tema, estamos empezando la semana. Sin embargo, tengo entendido que la diputada a través de sus redes sociales ha negado esta publicación, esta noticia, ha rechazado públicamente”, manifestó.

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“Creo que eso es lo correcto porque es un tema que escapa al espectro político, al momento político del cual sí creo que deberíamos conversar”, agregó.

Según reveló “Cuarto Poder”, los mensajes de WhatsApp atribuidos a la diputada de Juntos por el Perú contendrían presuntos insultos hacia familiares del expresidente, incluyendo expresiones ofensivas y advertencias de emprender acciones legales.

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En un chat, del 18 de junio, dirigido a un familiar del exmandatario, aparecen expresiones como: “¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted?”. En el mismo diálogo también se advierte: “Le advierto que, si vuelve a involucrarme en sus ataques, tomaré las acciones legales correspondientes”.

Niega mensajes

Tras la difusión del reportaje, Palomino rechazó ser autora de las conversaciones y respondiendo a la consulta del dominical, señaló: “Desconozco el mensaje al que hacen referencia y no puedo responder por algo cuya autenticidad desconozco”, dijo.

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Como explicación, sostuvo que su teléfono fue intervenido y que, después de la segunda vuelta electoral, una persona a la que identificó como Jesús Fernández habría bloqueado su equipo haciéndose pasar por su pareja.

“Es falso que mi persona haya escrito lo difundido. En su debida oportunidad y ante el órgano competente, haré valer mis derechos frente a este agravio que no voy a tolerar”, aseveró.