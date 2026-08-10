El senador Víctor Cutipa se refirió a los supuestos mensajes atribuidos a la diputada Catherin Palomino. (Foto: Congreso)
El senador Víctor Cutipa se refirió a los supuestos mensajes atribuidos a la diputada Catherin Palomino. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) consideró que la Comisión de Ética podría tomar el caso de los mensajes atribuidos a la diputada Catherin Palomino, con presuntos insultos hacia familiares del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

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