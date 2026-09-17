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Resumen

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Por Martín Calderón

El ingreso del Perú al Escudo de las Américas no implicó la suscripción de un tratado internacional ni la aceptación de compromisos vinculantes, aseguró el canciller Carlos Espá ante el pleno del Senado el último miércoles 16 de septiembre.

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