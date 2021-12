Conforme a los criterios de Saber más

La congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, anunció su renuncia al partido Perú Libre. Esta decisión se suma a su salida de la bancada de la misma agrupación en el Legislativo, luego de que esta no apoyara de forma conjunta a la moción de censura a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“Ya no había puntos de coincidencia. Y claro, fue un detonante el abrazo entre el colega [Guido] Bellido y la señora Alva. Ya no vi una diferencia, en ese abrazo, entre derecha e izquierda. Soy una persona de diálogo, de consensos, pero el diálogo y el consenso no se somete a tranzar bajo la mesa.”, dijo Chávez este sábado al ser consultada por la prensa por los motivos de sus renuncias a la bancada y al partido oficialista.

Chávez señaló que quienes llegaron al Congreso por Perú Libre lo hicieron gracias a la candidatura de Pedro Castillo y dijo que “cuando la gente elige a un presidente de la República, lo elige con una bancada y la bancada está para poder ayudar a la gobernabilidad, para ser el ente reflexivo, justamente en el debate del Pleno”.

“Los debates del Pleno, en este último tiempo, se convirtieron en un trabajo en pared de la derecha más rancia del país y ya no se lograba diferenciar lo que decía lo que una consideraba que era izquierda (…) Tú no vas a insultarte con alguien en el pleno y después de eso vas a darte un abrazo”, añadió.

Betssy Chávez dijo que espera reunirse con otros congresistas de Perú Libre que podrían renunciar. (RPP)

Chávez también se refirió a una ausencia de liderazgos en el partido y la bancada de Perú Libre. “Hemos tenido eventos que se han podido evitar (…) en la medida que los liderazgos tomen el papel de líderes. Sin embargo, tanto en la bancada como en el partido, hemos tenido liderazgos ausentes.

“Nosotros militantes, si tenemos a los líderes del partido, a los líderes de la bancada, que te miran por encima del hombro y no te permiten dialogar y conversar, tú no encuentras más avances”, explicó Chávez. Adicionalmente, en una entrevista con RPP, señaló a Vladimir y Waldemar Cerón como dos dirigentes que “no tienen puentes de diálogo”.

“No tendría lógica que me retire de la bancada y continúe en un partido en el que, claramente, no hay participación (...) No me reconocen ni siquiera como militante”, afirmó.

Y además Secretaria de Disciplina del CER Tacna.

Pd.: Interesante la defensa del abrazo "circunstancial" 😅🤣 pic.twitter.com/WpAvddam8n — Betssy Chavez (@BetssyChavez) December 17, 2021

Previo al anuncio de su renuncia, Chávez había respondido a un comunicado de la bancada de Perú Libre donde se decía que ella, Guillermo Bermejo y Hamlet Echevarría, los tres congresistas que renunciaron esta semana al grupo, no “tienen vínculo de militancia” con el partido, con una captura del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que muestra que sí figuraba como afiliada.

“Y además secretaria de Disciplina del CER (Comité Ejecutivo Regional) Tacna. Pd.: Interesante la defensa del abrazo “circunstancial”, comentó Chávez junto a esa imagen en su cuenta de Twitter.

Poco después, Guido Bellido le respondió en la misma red social que “su militancia fue electorera; quiso ser vocera, le dimos la oportunidad, luego renunció porque quiso ser presidenta del Congreso, no pudo; quiso volver a la vocería, no pudo; aduló al presidente y es ministra, no lo propuso PL (Perú Libre). La secretaria de Disciplina nunca fue disciplinada”.

Su militancia fue electorera; quiso ser vocera, le dimos la oportunidad, luego renunció porque quiso ser Presidenta del Congreso, no pudo; quiso volver a la vocería, no pudo; aduló al Presidente y es ministra, no lo propuso PL. La Secretaria de Disciplina nunca fue disciplinada. https://t.co/e7yajR2i5B — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) December 17, 2021

Al respecto, la ministra aseguró este sábado que “quien siempre insulta, no me ofende jamás”. “No creo que sea recomendable que ningún político vaya al insulto contra otro. En algún momento ha habido coincidencias, de la izquierda naturalmente, y de mi parte no voy a agraviar a nadie”, dijo.

Pese al anuncio y hasta el cierre de esta nota, Chávez aún figura como afiliada a Perú Libre en la página web del ROP.

Betssy Chávez aún figura como afiliada a Perú Libre en el ROP.

Evalúan su permanencia

En las mismas declaraciones, la congresista comentó que ella, Bermejo y Echevarría “quizás seamos la avanzada [de más renuncias], pero no tengo certeza de ello”.” Yo no me he reunido con los colegas para decirles: renunciamos en grupo. Este es un tema de conciencia”, afirmó.

El Comercio consultó con congresistas de Perú Libre que, como Bermejo y Echevarría, votaron a favor de la moción de censura a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y que antes habían votado a favor del gabinete Mirtha Vásquez, ocasión que dibujó la división entre el ‘cerronismo’ y otras facciones dentro del grupo oficialista.

Votación de la moción de censura contra María del Carmen Alva. Foto: Congreso. Solo 15 de Perú Libre votaron a favor.

De ellos, al menos dos manifestaron estar evaluando su renuncia a la bancada.

El primero es Luis Kamiche, representante de La Libertad, quien había adelantado el último jueves en TV Perú que estaba “evaluando” esa decisión. “No he tomado ninguna decisión todavía”, dijo este sábado a este Diario.

Sin embargo, agregó que su posible renuncia sigue en evaluación y prefirió no dar detalles de los motivos que inclinarían la balanza de un lado u otro. “Son temas personales que prefiero no ventilar. No sé [para cuando la decisión podría estar tomada] (…) Son varios temas que prefiero no ventilar”, dijo sobre sus motivos.

“Desde el día jueves no nos reunimos en la bancada (…) con nadie he conversado”, señaló el congresista, quien también indicó que no han sido convocados por la vocería para una reunión en los próximos días. Además, dijo no sabe de otros colegas que estén en su misma situación y que no ha hablado con Bermejo o Chávez.

El legislador Luis Kamiche es uno de los que dijo que evalúa su renuncia a Perú Libre.

Kamiche aseguró que, al margen de la decisión que tome, seguirá apoyando a Pedro Castillo. “Yo no tengo nada contra el presidente. Siempre he dicho que lo que tenemos nosotros es trabajar todos juntos por el desarrollo del país (…) El profesor Castillo no tiene nada que ver con esto”, declaró.

Por otro lado, el legislador Jorge Coayla manifestó que también está evaluando su renuncia a la bancada. “Sí, estamos evaluando, vamos a ver cómo continúa esto. Nosotros somos consecuentes con el presidente”, dijo a El Comercio

Coayla dio que no podría indicar si hay más congresistas que están evaluando renunciar a la bancada de Perú Libre. “Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Estamos terminando la legislatura, se ha ampliado. Vamos a ver cómo avanza esto, hay que hacer una evaluación también”.

Además, negó haber hablado con Guillermo Bermejo sobre la posibilidad de formar una bancada en caso se concrete se renuncia. “No he conversado sobre eso, a pesar de que la curul del congresista Bermejo es a mi costado”, dijo.

Otros congresistas que votaron a favor del gabinete y de la censura de Alva, como Víctor Cutipa, Jorge Maticorena, Segundo Quiroz y Elías Varas, no contestaron a las llamadas.

Ministro Rubén Ramírez afirma que el presidente entregará la lista de reuniones en Breña “al momento que concurra a la fiscalía”

Bloque ‘cerronista’ y bloque magisterial

Desde el bloque magisterial de Perú Libre, el legislador Alex Paredes descartó que estén pensando en renunciar. “No habría motivos porque hacerlo”, dijo. Agregó que, si bien respeta las decisiones de sus colegas que sí dejaron la bancada, “debieron haberlo hecho en una reunión de grupo parlamentario, argumentando sus razones. Como dice el dicho: los trapos sucios se lavan en casa”.

Sobre la moción de censura promovida por Bermejo contra Alva, Paredes indicó que el lunes se entrevistaron con ella para pedirle una explicación. Indicó que la escucharon y también recibieron versiones de otras fuentes sobre el tema, a partir de los cual consideraron que las acusaciones no estaban corroboradas.

Dina Boluarte: "PL nunca ha sido una bancada unida o consolidada" https://www.tvperu.gob.pe/

“[La moción de Bermejo] no mostró ninguna prueba más que los dichos (…) Eso no es suficiente, por eso ni decidimos apoyar ni estar en la otra vereda. Dijimos ‘abstención hasta que se compruebe’”; dijo. “Esa fue una decisión individual. ¿Qué tal si a mí se me ocurre hacer una moción de censura y luego tomo el nombre del partido y digo ‘yo lo he presentado, ahora síganme todos’? Y como no me han seguido, hago mi pataleta de nene. No pues...”, agregó en referencia a Guillermo Bermejo.

Paredes agregó que esperan reunirse con Hamlet Echevarría para que reconsidere su renuncia y también fue crítico con Betssy Chávez. “Parece que el cargo la ha mareado y le falta ‘ubicaína’ (…) Nosotros hemos visto su desempeño dentro del grupo. Siempre salía primero, nunca respetaba las reuniones (…) salía porque le gustan los micrófonos (…) Hay coincidencias ahí de los afanes protagónicos, conductas egocéntricas”, expresó.

En el ala más cercana al partido, la legisladora Janet Rivas –quien sí votó a favor de la censura de Alva- dijo que desde allí no se están evaluando renuncias. “Los colegas que han renunciado son justamente los que, desde un inicio, no han respetado la estructura orgánica, la organización política. Eso ya tenía que verse, que darse a conocer. No se puede esconder alguna situación que compartes y esta ha sido la gota que ha rebalsado el vaso”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR