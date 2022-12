Los congresistas de la bancada Perú Libre dijeron que van a votar a favor del adelanto de elecciones pero reiteraron que la asamblea constituyente “no se puede obviar”. Esto, luego de que marcaron sus votos en contra en la primera votación que se llevó a cabo en el pleno de este viernes 16 de diciembre.

En una conferencia de prensa luego de la frustrada votación para aprobar el texto que planteó la Comisión de Constitución para adelantar los comicios generales para diciembre del 2023 para una juramentación al cargo en abril del 2024, Perú Libre explicó los motivos de su negativa.

“He solicitado un cuarto intermedio para que podamos afinar últimos detalles, que de todas maneras se considere, de qué manera, a través de un texto sustitutorio y me lo han denegado. Me he apersonado al presidente de la Comisión de Constitución, también me la ha negado. ¿Qué nos quedaba? Reclamar espontáneamente a nombre de esa población que quiere adelanto de elecciones pero la asamblea constituyente no se puede obviar”, señaló.

Cruz aseguró que reclaman que se incorpore la asamblea constituyente en medio de las elecciones generales que se quieren programar para el próximo año y en representación de los manifestantes que piden esto.

“Tras la solicitud de reconsideración, vamos a volver a la votación previo análisis nuestro y por supuesto que vamos a votar por el adelanto de elecciones, pero está en la conciencia del pueblo la negación de los que no quieren responder a la demanda del pueblo, el hecho de no poner la asamblea constituyente. A última hora no la quieren poner. Eso está pasando en este país”, indicó el vocero, Flavio Cruz.

La votación de este viernes concluyó con 49 votos a favor del adelanto de elecciones planteado por la Comisión de Constitución, 33 en contra y 25 abstenciones.

Con más de 66 votos, la reforma constitucional se hubiera sometido a un referéndum, y con más de 87 votos se habría podido aprobar en una segunda legislatura.

Actualmente, el proyecto está esperando una nueva votación luego que Alianza Para el Progreso planteara una reconsideración.