El partido político Perú Libre, a través de una resolución firmada por Vladimir Cerrón, decidió rechazar las renuncias presentadas por cuatro congresistas de su bancada desde junio, y en lugar de eso expulsarlos por haber cometido una “falta grave”.

La resolución publicada el 30 de julio y que lleva las firmas de Vladimir Cerrón como secretario general de Perú Libre, y Ana Córdova como secretaria de Organización Nacional, evalúa las cuatro cartas de renuncias planteadas por Silvana Robles, Alex Flores, Alfredo Pariona y Jaime Quito.

El partido recordó que Robles presentó su renuncia el 22 de junio, mientras que los otros tres hicieron lo propio el 24 de julio ante el entonces vocero de la bancada, Flavio Cruz.

A pesar de esto, el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre evaluó que estos parlamentarios incurrieron en faltas graves por haber “quebrantado la unidad parlamentaria” y actuar en contra de los acuerdos tomados por mayoría por los dirigentes de la Asamblea Nacional.

Específicamente recuerdan que el 23 de julio este órgano partidario decidió ratificar que Waldemar Cerrón sea el candidato de Perú Libre para integrar la Mesa Directiva, y que conformaría parte de la propuesta del Bloque Democrático formado por bancadas de derecha y centro derecha.

“Perú Libre ganó estas elecciones nacionales y no es posible que no esté representado en ningún nivel de gobierno, el derrocamiento al Ejecutivo no implica la derrota de una legítima representación a los sectores populares”, se lee en la resolución.

Por todos estos motivos, y por la decisión de los legisladores de votar en contra de los acuerdos tomados por el partido, Perú Libre declaró no aceptadas sus renuncias y decide expulsaros del partido y la bancada.