Así lo confirmó este jueves en el Congreso el parlamentario Alex Paredes (Bloque Magisterial); sin embargo, precisó que aún no está definido qué congresista de su grupo lo encabezaría y que ello se cerraría próximamente. “La persona todavía aún no está definida”, remarcó Paredes a la prensa.

No obstante, el parlamentario es el principal voceado dentro del bloque para presidir esta comisión.

La llegada del Bloque Magisterial a la Comisión de Ética se produce a raíz de la repartición de las comisiones para el nuevo periodo 2024-2025 y la diáspora en un Congreso con 13 bancadas. Al grupo le correspondía dos; sin embargo, solo se le había podido ceder hasta el momento la comisión ordinaria de Energía y Minas.

No obstante, tal como informó El Comercio, esta bancada tiene entre sus filas a la legisladora Katy Ugarte, denunciada por la fiscalía en el Caso ‘Mochasueldos’. Un informe de la UIF puso bajo la lupa las transferencias bancarias realizadas con sus asesores, pero la legisladora ha negado los señalamientos y asegurado que se trata de una “venganza política”.

También la integran los congresistas Germán Tacuri, Segundo Quiroz y Paul Gutiérrez, quienes en el 2023 fueron comprendidos como investigados en el caso conocido como ‘Los Niños’ que se sigue a nivel de la Fiscalía de la Nación.

En el caso de Gutiérrez, además, tiene una pesquisa pendiente en la propia Comisión de Ética por haber hecho ‘copy y paste’ de la inteligencia artificial en proyectos de ley, lo cual fue revelado por El Comercio. El caso está pendiente de calificación en la comisión, por lo que se sería uno de sus colegas quien lo revise.

El procedimiento que se seguirá

El portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo a El Comercio que, si bien “hay un interés” del bloque en que puedan presidir la Comisión de Ética, “eso se tendrá que seguro afinar conforme vayan avanzando los días”.

“Una cosa es el acuerdo político, que me imagino lo deben haber tenido con las otras dos bancadas que tenían la misma cantidad de miembros, pero más allá de eso, esto se va a ver cuando finalmente se oficialicen a los integrantes”, indicó Alegría. Apuntó que si hay un acuerdo político “seguro lo respetaremos como bancada”.

Sin embargo, aún no está claro el procedimiento que se seguirá al interior del Congreso. En agosto de 2023, el legislador Diego Bazán asumió la presidencia de la Comisión de Ética y, según el Reglamento del Congreso, sus integrantes son elegidos por dos años; es decir, hasta el 2025.

No obstante, Bazán entonces era representante de Avanza País, pero a fines de mayo pasado retornó a la bancada de Renovación Popular, grupo con el que había sido electo en 2021 y al cual renunció poco después.

Fuentes de El Comercio incidieron en que las presidencias de las comisiones están “a cargo de las bancadas y no de las personas”, por lo que con la salida de Bazán de Avanza País tendría que modificarse en la citada comisión. Así, una vez realizada la reconformación —ingresando el Bloque Magisterial— los integrantes podrán elegir a su nuevo presidente.

Este Diario intentó comunicarse con Bazán, pero no respondió.

Cuadro de comisiones y las presidencias clave

El pleno del Congreso aprobó este martes el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias para el periodo 2024-2025, fueron 108 votos a favor. Previamente, el cuadro había tenido luz verde de la Junta de Portavoces y luego del Consejo Directivo.

Así, queda zanjado también el reparto de las comisiones entre las 13 bancadas y ahora se vislumbra quiénes serán los legisladores que las presidirán, aunque estos tendrán que ser propuestos y ratificados en sesiones de cada una de las comisiones. Y, si bien la Comisión de Ética ni la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales forman parte de este bloque, también se sabe las bancadas sobre las que recaerían.

En el caso de la Comisión de Constitución, esta estará a cargo del legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien fue uno de los que promovió la —ahora— ley que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad. Esta ha sido cuestionada por la propia fiscalía, que adelantó que interpondrán una demanda de inconstitucionalidad.

En tanto, la Comisión de Economía estará presidida por el legislador Ilich López (Acción Popular), quien en marzo pasado fue uno de los que pidió la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza, luego que lo comprenda a él y a otro grupo de legisladores como investigados por presuntas tratativas ilícitas con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Espinoza le atribuye los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio.

En tanto, Perú Libre seguirá manteniendo la Comisión de Justicia y ahora estaría a cargo del parlamentario Issac Mita. Desde esta comisión clave, la bancada afín al prófugo exgobernador Vladimir Cerrón promovió una serie de leyes que van en contra del sistema de justicia, como la del crimen organizado y a la cual ahora el propio Cerrón busca acogerse.

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) se encargará de la Comisión de Presupuesto, que presidirá Lady Camones. También mantendrá, entre otras, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), aunque esta recaerá en la legisladora María Acuña, hermana del fundador de APP y actual gobernador regional César Acuña.

En febrero pasado, una denuncia presentada en contra de María Acuña no prosperó en la SAC del Congreso, tras haber sido acusada de recorte de sueldos; mientras que hace unos días la Fiscalía de la Nación anunció que envió al archivo el caso abierto en su contra por presunta concusión.

“La congresista María Acuña no tiene procesos penales, el tema de este caso del recorte sueldo ha sido archivado no solamente en la subcomisión sino también en la fiscalía. No veo que tengamos que cuestionar, también fue archivado en Ética”, dijo la legisladora Camones a propósito de la designación de Acuña.

Finalmente, el parlamentario Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), quien tiene un juicio en curso por presunta afiliación a Sendero Luminoso del Vraem y se requieren 20 años de prisión en su contra, ahora estará a cargo de la Comisión de Pueblos Andinos.

Otros acuerdos

En la Junta de Portavoces también se evaluó el caso de la congresista Margot Palacios, sin embargo, se mantiene la expulsión realizada por Perú Libre, por lo que no podrá integrarse a otra bancada. Se apelará la decisión, que tendrá que ser evaluada por el Consejo Directivo.

La bancada de Juntos por el Perú le ha dado “acogida política” y cedido espacios en comisiones, según confirmó el portavoz Roberto Sánchez. Esto a fin de que pueda ejercer sus derechos políticos.

Con 104 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó modificar el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente, que pasarán de 26 a 28 integrantes en el periodo 2024-2025, además de los cuatro de la Mesa Directiva del Parlamento.

