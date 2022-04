Conforme a los criterios de Saber más

La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, consideró que el presidente Pedro Castillo “está atado de manos” y que ahora “parece que no puede tomar decisiones inmediatas”. En diálogo con El Comercio, la legisladora, reiteró que se siente “incómoda” dentro de su bancada, debido a que su opinión y las de sus colegas del bloque magisterial “no son escuchadas” por la agrupación política.

LEE TAMBIÉN | Más grietas en Perú Libre tras censura de ministro de Salud, Hernán Condori

Ugarte indicó que cuando Pedro Castillo era dirigente “era distinto” y ahora lo ven como “una persona atada”. “Siento como si estuviera atado de manos [...] Se lo dijimos, pero él es reservado, y no nos respondió nada”, agregó.

“Analizando vemos que hay presión del partido que no escucha y nosotros les hemos pedido cambios, que pongan personas probas […] El presidente debe tomar decisiones inmediatas y tener técnicos que respondan al cargo. El presidente no tiene que andar enredándose tanto”, expresó.

Ugarte señaló que las diferencias ocurren desde julio, cuando el jefe de Estado designó a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

Según contó la legisladora, estas diferencias crecieron cuando Condori asumió como titular del sector Salud. Para ella, los cuestionamientos contra el ahora exministro “debilitaron” la imagen del mandatario en cuanto “a tomar decisiones inmediatas y poner personas probas en los ministerios”.

“Es una situación preocupante. (A Perú Libre) se le sugiere que hagan esos cambios de los ministros que designa, pero no escuchan al bloque magisterial, sentimos que no valiera nuestra palabra […] Desde el Gabinete Bellido pedimos los cambios, pero como somos invitados no nos escuchan. Ellos toman decisiones como partido y eso nos ha incomodado mucho […] Yo no participo de las reuniones (de Perú Libre), yo siento que estamos de más”, aseveró.

Sobre la posibilidad de dejar de integrar la bancada de Perú Libre, Ugarte dijo: “Nuestra (salida) está por verse, no hemos decidido nada”. Sin embargo, subrayó que “no quiere” debilitar la imagen del presidente y que esa sería una de las razones por las que se mantiene en la bancada.

La parlamentaria se refirió también al tuit en el que Vladimir Cerrón manifestó que si ella y el presidente hubiesen postulado por otro partido “no ganaban”: “Respeto su opinión, pero la realidad es otra. El pueblo ha votado por Pedro Castillo y el magisterio ha trabajado bastante porque conocemos su forma de ser y porque siempre ha estado con nosotros en las luchas. Siempre ha sido una persona que sabe escuchar, coordinar y apoyar las luchas”.

Por supuesto que fue propuesta del Partido; el Partido que puso al Presidente en Palacio y a los congresistas del bloque magisterial en el Congreso. Si Castillo postulaba por otro partido no ganaba, igual la congresista Katy Ugarte. https://t.co/OSuHw0rS0u — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) March 31, 2022

La congresista de Perú Libre aseguró que el bloque magisterial de la bancada está compuesto por 11 profesores del Fenate Perú y que “no dejarán” de fiscalizar a los ministros que consideren no idóneos para el cargo.

Sin embargo, al ser consultada sobre las acusaciones de homicidio que pesan sobre el ministro Óscar Zea (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) manifestó que “al no tener sentencia no se le puede juzgar” y que “está haciendo un trabajo titánico”. Sobre el titular de Energía y Minas, Carlos Palacios, declaró: “No lo conozco tanto, evaluaré sus antecedentes”.

Oficialismo se divide tras censura de Condori

Un informe de El Comercio dio cuenta de que la bancada del partido de gobierno Perú Libre se fraccionó, pues 24 congresistas votaron contra la censura y seis se abstuvieron. Los votos en contra fueron de los parlamentarios cercanos al líder de la agrupación, Vladimir Cerrón. Las abstenciones fueron de la facción magisterial.

El titular de Salud, Hernán Condori, se convirtió el jueves en el segundo ministro censurado por el Congreso en lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Tras dos horas de debate parlamentario, 71 congresistas votaron a favor de que Condori deje el Gabinete Ministerial, al considerar que carece de idoneidad para ejercer el cargo. En tanto, hubo 32 votos en contra y 13 abstenciones.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, notificó la decisión a Castillo y Condori poco después.

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República procedió a censurar al ministro de Salud, Hernán Condori, con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones. Diego Bazán, congresista de Avanza País, que presentó la moción de censura, sostenía que Condori Machado le faltaba idoneidad y capacidad para el cargo. (Fuente: TV Perú)