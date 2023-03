La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Segundo Montalvo, presentó un proyecto de ley que plantea suspender o eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes de la República investigados, procesados y sentenciados por rebelión y conspiración.

Se trata de la iniciativa legislativa 4403/2022-CR, que propone modificar los artículos 1 y 2 de la Ley 26519, y que incluye los delitos de corrupción de funcionarios, organización criminal y crímenes de lesa humanidad contra los exmandatarios.

El documento plantea reducir la pensión vitalicia a cinco remuneraciones mínimas vitales con la finalidad de que los recursos económicos sean destinados a los programas sociales Cuna Más, Juntos, Qali Warma, Foncodes, Pensión 65, PAIS, Contigo y Trabaja Perú.

De este modo, la norma quedaría redactada con el siguiente texto:

“Artículo 1. Los ex Presidentes Constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente a cinco Remuneraciones Mínimas Vitales establecidas por Ley”.

“Artículo 2. El derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de ex Presidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, estén siendo investigados o procesados por delito de corrupción de funcionarios, organización criminal, crímenes de lesa humanidad, conspiración y rebelión, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.

En la exposición de motivos se detalla que desde el año 1985 a la fecha, todos los expresidentes de la República se encuentran investigados, procesados y en un caso ha sido sentenciado.

“Cabe mencionar que en el Congreso de la República en el periodo legislativo 2016 al 2021, se presentaron 23 Proyectos de Ley, cuyos objetivos eran eliminar la pensión vitalicia de los ex Presidentes Constitucionales de la República”, precisa.

Recordó que el Congreso, el 11 de junio de 2021, aprobó un dictamen de la Comisión de Constitución que acumulaba dichos proyectos de ley, el cual fue observado por el Poder Ejecutivo y finalmente archivado el 19 de agosto de ese año por un acuerdo del Consejo Directivo.

“Al establecer en cinco (5) Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV) la pensión de los ex Presidentes Constitucionales de la República y no percibirán la pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, es decir se reduce la pensión de los ex Presidentes de S/ 15,600.00 a S/ 5,125.00, generando un ahorro mensual de S/ 10,475.00 y el ahorro en un año es: S/ 10,475 X 12 meses = S/ 125,700.00″, subraya.

“Cabe indicar que el beneficio de reducción de la pensión de los 7 ex Presidentes Constitucionales de la República, en un año, generará un ahorro ascendente a la suma de S/ 879,900.00, suma que se podrá destinar a los programas sociales”, agrega.