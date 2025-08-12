La bancada de Perú Libre presentó un nuevo proyecto de ley que busca aprobar una interpretación auténtica de la ley de extinción de dominio y restringirla de manera que podría beneficiar a su líder, el prófugo Vladimir Cerrón cuyos bienes han sido incautados a través de esta herramientas en años anteriores.

La iniciativa fue planteada desde el despacho de Flavio Cruz con apoyo de otros seis miembros de Perú Libre y plantea una “interpretación auténtica de la primera disposición complementaria final” de la norma que restringe la extinción de dominio.

Textualmente, dispone que esta disposición se entienda en términos que permita su aplicación en todo proceso de extinción de dominio “en el estadío procesal en que se encuentre, debiéndose inaplicar la norma modificada”.

Asimismo, se incluye una nueva disposición para que, en caso de duda, defecto o vacío legal, se aplique la interpretación “más favorable al fin constitucional en el proceso de extinción de dominio”.

Esto ocurre luego que en julio el Tribunal Constitucional (TC) declarar inconstitucional artículos de la ley original de extinción de dominio, a pedido del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien defendió en años anteriores a Vladimir Cerrón. Esta decisión, como informó El Comercio, beneficiaría al prófugo de la justicia que tiene más de 1,5 millones de soles que ya fueron extinguidos en un proceso judicial.

Entre los conceptos que fueron declarados inconstitucionales se encuentra que esta herramienta se pueda aplicar sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico para que sean “nulos de pleno derecho”, así como que se pueda aplicar la extinción de dominio de manera independiente a que hayan sido adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley.

Según Flavio Cruz, el objetivo no es favorecer a Vladimir Cerrón. “El TC ya emitió una sentencia y lo que se está haciendo es ratificar con esta interpretación lo que el tribunal ya sentención. De eso nomás se trata. Diría que es un trámite regular, nada más”, comentó a Canal N.

“El señor Cerrón no tiene bienes. No tiene trabajo, ha sido despedido de todos los trabajos que tenía y está ahorita en la clandestinidad (...) De qué modo podría beneficiar al señor Cerrón. Esta es una situación diferente”, agregó.