La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Edgar Tello, presentó un proyecto de ley que plantea aumentar el mandato de alcaldes y presidentes regionales de cuatro a cinco años.

Se trata de la iniciativa legislativa 1297/2021-CR, que propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución, a fin de ampliar el mandato de las autoridades regionales y locales.

De este modo, el artículo 191 quedaría redactado de la siguiente manera: “El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador Regional, por sufragio directo por un período de cinco (5) años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro período, como mínimo, los ex Gobernadores Regionales o ex Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”.

En tanto, el artículo 194 de la Carta Magna quedaría de la siguiente manera: “Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco (5) años. Transcurrido otro período, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a condiciones. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución”.

En la exposición de motivos se señala que, tanto el presidente de la república y los congresistas tienen periodo de mandato diferentes a los de los gobiernos regionales y municipales, y que la diferencia de periodos ocasiona “confusión en la población”.

“Requieren la movilización de cientos de miles de personas en campañas electorales y millones de personas convocadas a votar, por otra parte, no ayuda al fortalecimiento de los partidos, y esto es bien es cierto, porque la democracia no es solo elecciones, sino también organización de instituciones partidaria”, acotó.

La iniciativa plantea la elaboración de un nuevo calendario electoral, tal como ha sido planteado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en la exposición de motivos del proyecto de ley 4196/2018-FE.

Tello asegura que la modificación contribuirá a mejorar el ordenamiento del calendario electoral y el fortalecimiento de sistema de partidos, además de permitir el desarrollo de las elecciones de manera constante, cada dos años y medio.

“Por otro lado, favorecerá a las organizaciones políticas en su organización y planificación de las elecciones internas de manera más organizada. Ello, permitirá su mayor fortalecimiento”, sentenció.

