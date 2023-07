Minutos después del mediodía, el Bloque País, como pasará a llamarse el Bloque Democrático tras la adhesión del perulibrismo, presentó su lista ante la Oficialía Mayor. Alejandro Soto (APP) es el candidato a la Presidencia del Congreso. La fórmula la completan Hernando Guerra García (Fuerza Popular) en la primera vicepresidencia, Waldemar Cerrón (Perú Libre) en la segunda vicepresidencia, y Rosselli Amuruz (Avanza País) en la tercera vicepresidencia.

Fuentes de El Comercio indicaron que desde la derecha no solamente invitaron a participar a Perú Libre en la lista, sino también al Bloque Magisterial.

Hasta la mañana de este lunes esperaron la respuesta de uno de los dos.

“Hemos esperado hasta el final, el primero que tomó la decisión fue [el elegido]”, refirieron.

Otras fuentes señalaron que la bancada del lápiz decidió sumarse al Bloque País, luego de que no llegarán a un acuerdo con la facción de “Los Niños” de Acción Popular ni con Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Esto debido a que no estaban de acuerdo con que el acciopopulista Luis Ángel Aragón lidere la fórmula de la izquierda.

Además, tampoco se sentían cómodos con Cambio Democrático-Juntos por el Perú, a los que perciben como adversarios.

(Foto: Archivo El Comercio)

Precisamente, en agosto pasado, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dijo, en una entrevista al diario argentino “Página 12″, que puede “coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no, ellos son nuestro enemigo principal”.

A través de su cuenta de Twitter, el sentenciado ex gobernador regional de Junín sostuvo que “debemos dejar la cultura de una izquierda nacida solo para oponerse”. “La izquierda tiene que prepararse para gobernar. La participación en la Mesa Directiva, es tan igual que en una comisión en el Parlamento o el sistema de partidos políticos, donde están todas las representaciones”, añadió.

En la interna del perulibrismo no todos han tomado bien la decisión de la inclusión de Waldemar Cerrón en la fórmula del Bloque País, al punto que existen dudas si votarán en bloque.

Los congresistas Flavio Cruz, Jaime Quito, Kelly Portalatino y Álex Flores no respaldaron la incorporación a la lista de la derecha. El primero, hasta momento antes de que se presente el documento de inscripción, pidió que se respete el acuerdo que había firmado a inicios de este mes con la izquierda.

Lee también: Goray coordinó con Espinoza para que su exesposo sea viceministro

Malestar en Renovación Popular

En la lista presentada por el Bloque País hay dos detalles adicionales. El primero es que está la firma de José Jeri, portavoz de Somos Perú, como muestra de respaldo de esa agrupación.

Fuentes de este Diario indicaron que la agrupación del corazón decidió sumarse a la opción de derecha el último domingo.

Incluso, habría resignado un espacio en la fórmula para encontrar el consenso con otras agrupaciones.

(Foto: El Comercio)

El otro detalle es que el documento no ha sido suscrito por Renovación Popular, bancada que sí tiene presencia en la actual Mesa Directiva con Alejandro Muñante en la tercera vicepresidencia.

Fuentes cercanas a la bancada celeste han referido que, hace unos días, adoptaron un acuerdo inicial, en el sentido de que no iban a votar a favor de una lista “con la izquierda ni con castillistas”.

En diálogo con Radio Nacional, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo este lunes, a título personal, que la derecha no debía buscar una alianza con la izquierda.

“Sí, se ha conversado del tema [de la Mesa Directiva] con el Bloque Magisterial y con Somos Perú […] No se ha llegado a un acuerdo final, yo tengo una posición particular, no acepto que se siente en la mesa alguien del lado de la izquierda, la derecha debe hacer su propia mesa y no debe estar buscando alianzas de este tipo”, remarcó.

En APP no hubo consenso

De otro lado, la elección de Alejandro Soto como candidato a la Presidencia del Congreso no tuvo consenso dentro de Alianza para el Progreso.

Soto, de acuerdo a fuentes de la agrupación apepista, fue prácticamente designado por César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder fundador del referido partido.

“La elección de Soto no tuvo consenso en la bancada, se le cuestiona porque como vocero no articuló, ni buscó el diálogo”, manifestaron.

(Foto: Archivo El Comercio)

Las mismas fuentes refirieron que en la interna preferían postular a Eduardo Salhuana, exministro de Justicia, para suceder a José Williams Zapata, al frente de la Mesa Directiva.

¿La lista de Aragón se presentará?

La portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, calificó de “traición” la postura de Perú Libre.

“Para mí, es un pacto de traición a la población que ha votado por ellos [por Perú Libre], cómo pueden ir con quiénes desconocieron los resultados electorales [en el 2021]. No sé si habrá o no [otra lista], pero lo mínimo que se le puede ofrecer a la ciudadanía que demanda la renuncia de Dina Boluarte [de la Presidencia] y un adelanto de elecciones, es reencauzar el proceso democrático”, manifestó Luque a El Comercio.

En conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, el parlamentario Álex Paredes, del Bloque Democrático, cuestionó que la bancada de Cerrón no se haya presentado a las reuniones que habían acordado el domingo y el lunes.

“Hemos estado en la última reunión, ayer esperando que vengan, nunca vinieron, dijeron que desarrollaron una asamblea nacional, presumo que ahí tomaron esa decisión [de ir con la derecha]. Es su autonomía como grupo político. Pero si estaban en un espacio dialogando, que vayan, la gente decente hace eso”, expresó, visiblemente molesto.

La bancada de Acción Popular eligió hace una semana a Luis Aragón, investigado por el Caso Los Niños, como su carta para la Mesa Directiva. El acciopopulista tenía conversaciones con la izquierda. (Foto: Archivo GEC)

Por su parte, el portavoz alterno de Acción Popular, Ilich López, dijo que su bancada no ha tomado una decisión y que en las próximas horas se van a reunir.

Agregó que no solamente han diálogo con la izquierda, sino con todas las bancadas, incluso las de derecha.

“Se ha conversado con todos, ahora le daremos los informes a la bancada y se decidirá”, remarcó.

Respecto al acuerdo firmado con las fuerzas de izquierda y Podemos Perú, López intentó minimizarlo y dijo que aún están evaluando su postura.

“Ese papel fue firmado el 7 de julio, y el lunes pasado, Acción Popular acordó que se converse con todas las bancadas, si ya hubiera un acta firmada, no estaríamos en plenas conversaciones con todos”, acotó.