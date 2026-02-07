Escuchar
La minería ilegal no es la única amenaza que enfrenta el sistema político en las actuales Elecciones Generales del 2026. La pesca ilegal, que a través de la misma estrategia de infiltración a través de sectores informales, parece también querer llegar al poder. La Unidad de Investigación de El Comercio encontró que dos candidatos al Congreso, en Áncash y Piura, registran un historial de multas por pesca ilegal.

¿Pesca ilegal en campaña?: Estos candidatos al Congreso de APP y Podemos están vinculados a sanciones en el sector

Jerí bajo dos frentes: Zhihua Yang visitó Palacio cuatro veces y la Contraloría indaga contratos de allegadas

La otra oficina: José Jerí mantiene despacho en la Presidencia del Congreso a pesar de que trabaja en Palacio de Gobierno

José Jerí: Congreso cita para este miércoles 11 de febrero a empresario chino Zhihua Yang