¿Pesca ilegal en campaña?: Estos candidatos al Congreso de APP y Podemos están vinculados a sanciones en el sector

El primer caso es César Sánchez Ulloa, quien postula con el número 1 al Senado por Áncash con Alianza para el Progreso (APP), partido al que está afiliado desde hace dos años. Toda su actividad empresarial está dedicada al sector pesquero, donde registra empresas -junto a su esposa y hermanos-, embarcaciones y plantas procesadoras.

Pero su historial en el sector pesquero viene acompañado de sanciones. La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a 35 resoluciones del Ministerio de Producción donde se le impuso multas por pesca ilegal: 14 multas contra una empresa que tuvo con sus hermanos, 13 multas contra embarcaciones a su nombre, siete multas contra embarcaciones de la empresa de su esposa donde fue gerente, y una multa contra otra empresa propia.

Una de las multas más altas que recibió César Sánchez Ulloa, hoy candidato al Senado por APP, porque una de sus embarcaciones pescó dentro de las cinco millas marítimas.

El 57% de las multas fueron impuestas por pescar en zonas reservadas o prohibidas. El resto de sanciones fueron por pescar tallas menores, pescar excediendo los límites de las bodegas de las embarcaciones o por pesca retirada sin la presencia de los fiscalizadores. Todas estas prácticas están prohibidas, principalmente para evitar que las embarcaciones destinen parte de su pesca para el procesamiento clandestino de harina..

Uno de los principales problemas para el sector ocurre con la anchoveta. Entre 2018 y 2024, la recepción real en plantas procesadoras formales fue bastante menor que la descarga de pesca. En promedio, suman 32 mil toneladas por año que no llegan a destino, lo que nos indica que cada vez mayor cantidad de recurso se desvía directamente para plantas ilegales de harina de pescado.

Las resoluciones de sanción también muestran los problemas de fiscalización. Pesquera Hillary S.A.C., empresa de su esposa y donde Sánchez Ulloa consigna haber sido gerente general entre 2007 y 2021, registra cuatro multas por retirar pesca sin la presencia de un fiscalizador, una multa por no entregar documentación de pesca y otra por impedir la fiscalización. Una resolución del 2023 indica que Pesquera Hillary S.A.C. perdió el fraccionamiento de una deuda de más de S/ 7.000 por no pagar las dos últimas cuotas.

Este Diario llamó y dejó mensajes al candidato Sánchez Ulloa desde el pasado jueves 5 de febrero, pero no respondió. En 2022, el actual candidato fundó la Asociación de Armadores Pesqueros de la Ley 26920 – Región Áncash, y en 2024, en declaraciones al medio ancashino Poder Público, se pronunció a favor de la revisión y posible derogatoria de la norma que incrementaría las multas por infracciones de las fábricas conserveras.

—El sobrino—

Alex Pazo Querevalu es el número 5 en la lista de diputados en Piura de Podemos, y también es sobrino del actual congresista José Bernardo Pazo Nunura de Somos Perú. Este Diario reveló que el legislador Pazo y sus hermanos acumulan casi 60 multas por pesca ilegal.

En su hoja de vida, Pazo consiga trabajar para la empresa Productos Marinos del Santa S.R.L., gerenciada por otro de sus tíos, Manuel Pazo Nunura. Esta compañía registra cinco multas. Dos de las sanciones fueron por pescar en zonas prohibidas o reservadas.

José de la Rosa Pazo Nunura, padre de Alex Pazo, también registra sanciones en Produce. En su hoja de vida, el candidato también refiere ser propietario de embarcaciones pesqueras. Este Diario también intentó comunicarse con el candidato Pazo desde el pasado 5 de febrero, pero este no respondió llamadas ni mensajes.

La última sanción registrada contra Productos Marinos del Santa E.I.R.L., empresa donde registra haber trabajado el candidato a diputado por Podemos, Alex Pazo Querevalu. Se trata de una empresa de su familia.