Pesca ilegal: Estas son las casi 60 sanciones que acumulan la empresa del congresista José Pazo y su familia
Pesca ilegal: Estas son las casi 60 sanciones que acumulan la empresa del congresista José Pazo y su familia

Pesca ilegal: Estas son las casi 60 sanciones que acumulan la empresa del congresista José Pazo y su familia

El congresista José Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) ha intentado presentarse como un impulsor de la formalidad en el sector pesquero con un proyecto de ley que propone reabrir el registro de inscripción para la pesca artesanal, y permitir así mayor ingreso de embarcaciones. Lo que el parlamentario de Piura no ha transparentado es que las embarcaciones de su empresa y las de su familia acumulan 58 sanciones por pesca ilegal, desde el 2006.

