Pesca ilegal: Estas son las casi 60 sanciones que acumulan la empresa del congresista José Pazo y su familia

Pazo Nunura accedió a una curul legislativa recién en el 2023, como accesitario de Wilmer Elera, quien fue vacado tras una condena. En su declaración jurada de intereses, Pazo consignó venir de una familia pesquera: ocho de sus hermanos y siete de sus sobrinos son pescadores; además de tener vinculación con dos empresas relacionadas al sector: Hielos & Servicios del Mar e Inversiones Pesqueras Isabella; y tener embarcaciones a su nombre.

—Multas—

En Inversiones Pesqueras Isabella, el congresista José Bernardo comparte acciones son sus hermanos Juan Francisco y Víctor Raúl. Fue Juan Francisco quien le vendió la mitad de su participación para que el ahora legislador ingresara como accionista.

El detalle con la empresa es que acumula siete sanciones hasta la fecha por pesca ilegal. Estas sanciones se emiten a través de resoluciones directoriales del Ministerio de Producción donde se determinan multas en unidades impositivas tributarias (UIT) que en la mayoría de casos –por las fórmulas establecidas– no representan montos significativos frente al lucrativo negocio de la pesca de grupos de embarcaciones.

Pese a esto último, la última sanción de la empresa del congresista Pazo data de diciembre del 2024 y la conclusión fue una multa por más de S/50 mil (10.391 UIT) debido a que su embarcación fue detectada pescando en un área suspendida. Se prohíbe la extracción de recursos en este tipo de áreas para proteger la sostenibilidad. La resolución sancionadora detalla que, al momento del hecho, se decomisaron en total 105.390 toneladas de anchoveta extraída, y que la embarcación estuvo más de una hora dentro de las 30 millas marinas (área suspendida).

Otra resolución, de octubre del 2024, sanciona con más de S/11 mil (2.176 UIT) por pescar dentro de las cinco millas, que es un área reservada para pesca artesanal destinada a consumo humano. El resto de sanciones de la empresa es por pesca de tallas menores de especímenes y pesca superior al límite establecido.

Resolución de octubre de 2024 donde se sanciona a la empresa del congresista José Pazo debido a que una embarcación pesquera navegó por áreas reservadas.

Respecto a estas sanciones, el congresista Pazo se defendió alegando que “la extracción de recursos hidrobiológicos en las áreas reservadas es imposible” y que “todos pescan fuera de las cinco millas”.

Tras insistirle sobre los casos de su empresa, el parlamentario fue acomodando su versión: “Muchas veces las embarcaciones calan o pescan cerca de las cinco millas. Me atrevo a decir eso, porque yo también he sido capitán de embarcación y muchas veces el tema es que todas las embarcaciones que están en la línea que los divide las cinco millas y la milla es seis, hay un tema por las corrientes marinas”.

El último sábado, el legislador ofreció brindar documentación sobre el pago de multas y sus apelaciones. Hasta el cierre de esta edición, no alcanzó esa información.

En otro momento, Pazo reconoció a la empresa Hermanos Pazo Nunura S.A. (Hepanusa), pero indicó que, a la fecha, sus hermanos trabajan de manera separada. “Debo responder exclusivamente donde yo pueda tener alguna acción en un bien, el resto [sobre] familiares o amigos no tengo por qué responder, son cosas de ellos”, dijo sobre las sanciones a su familia. Tal como demostramos en este informe –y como reconoció a este Diario– el legislador ha sido capitán de al menos una embarcación multada de su hermano.

La familia del congresista también cuenta con un astillero donde se construyen embarcaciones. Diversos gremios han denunciado un posible conflicto de intereses debido a que su proyecto de ley impulsaría la creación de nuevas unidades. Pazo reiteró que el astillero solo produce embarcaciones industriales.

