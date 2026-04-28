El congresista Wilson Soto, de la bancada Acción Popular, presentó una moción de orden del día para pedir que el ministro de Defensa, Amadeo Flores, se presente ante el pleno del Parlamento para responder por la muerte de cinco civiles en una intervención a manos de las Fuerzas Armadas en Huancavelica.

El documento presentado este 28 de abril hace referencia a la operación militar del 25 de este mes para supuestamente intervenir un vehículo que habría estado trasladando a narcotraficantes y desde el cual habrían abierto fuego contra las fuerzas del orden. El saldo de estos hechos fue de cinco ocupantes de la camioneta muertos y dos civiles heridos de bala.

Moción para citar al ministro de Defensa por muerte de cinco civiles en Huancavelica.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal Corporativa de Tayacaja (Primer Despacho) inició investigación preliminar a ocho militares por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco personas en proceso de identificación. Ello, durante una intervención por presunto tráfico ilícito de… pic.twitter.com/6NbxbF5rBW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 27, 2026

La moción destaca que, pese a la versión oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas defendiendo la legalidad del actuar de los militares, reportes periodísticos y de los deudos niegan vínculo alguno de los muertos con narcotraficantes, ya que se trataba de cinco jóvenes agricultores y jugadores de fútbol.

Soto pide que el ministro de Defensa informe ante el pleno las medidas adoptadas para esclarecer los hechos y las acciones para “evitar la repetición de situaciones similares”.

Este lunes salieron en libertad tras 48 horas de detención preliminar los ocho militares investigados por el Ministerio Público por presunto homicidio calificado y lesiones contra los ocupantes de la camioneta. El caso está en manos de la Fiscalía Penal Corporativa de Tayacaja , la cual realiza una investigación preliminar contra los miembros de las FF.AA.

Los investigados son los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.