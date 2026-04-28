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Ocho militares son investigados por el asesinato de cinco civiles en una operación en Tayacaja. (Foto: Ministerio Público)
Ocho militares son investigados por el asesinato de cinco civiles en una operación en Tayacaja. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El congresista Wilson Soto, de la bancada Acción Popular, presentó una moción de orden del día para pedir que el ministro de Defensa, Amadeo Flores, se presente ante el pleno del Parlamento para responder por la muerte de cinco civiles en una intervención a manos de las Fuerzas Armadas en Huancavelica.

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