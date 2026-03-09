Para calificar al cargo, el reglamento del Congreso exigía acreditar una experiencia laboral mínima de dos años. Cipriani, exparticipante del Miss Perú, presentó un certificado que indicaba que durante más de tres años fue la “administradora” de TYC Brasil S.A.C.

Con ese documento, su designación se concretó apenas 24 horas después. Fue nombrada auxiliar bajo la modalidad de confianza, con un sueldo de S/4.500, según consta en la Resolución 350-2025-DRH-DGA-CR.

El certificado que presentó la modelo fue firmado el 1 de agosto del 2024 por Kenny Douglas Núñez Butrón. En el documento, se indicaba que Cipriani se desempeñó como administradora de TYC Brasil S.A.C., entre noviembre del 2020 y febrero del 2024.

Certificado bajo lupa. Kenny Núñez Butrón certificó años de labor en TYC Brasil que la propia influencer contradice en su historial profesional.

Sin embargo, una revisión de Registros Públicos y laborales revela inconsistencias. Este Diario no encontró evidencia de sueldos bancarizados, aportes previsionales ni contribuciones a Essalud que respalden un vínculo laboral entre Cipriani y TYC Brasil S.A.C. durante ese período.

A ello se suma otra fragilidad: según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Núñez Butrón adquirió TYC Brasil S.A.C. recién en junio del 2024, meses después de que –según el certificado que él mismo firmó– hubiera concluido el supuesto trabajo de Cipriani en la empresa.

Incluso en su propio perfil de LinkedIn, Cipriani consigna una versión distinta. En esa red social, la influencer señala que trabajó en el salón de belleza Kaphuné –vinculada a TYC Brasil S.A.C.– durante solo cuatro meses.

Un detalle no menor es que el certificado indica que se desempeñó como “administradora” cuando Cipriani no registra estudios ligados a la administración y había consignado en su CV que solo contaba con estudios de psicología hasta el sexto ciclo.

En su CV presentó experiencia como "administradora" de TYC Brasil SAC, así como modelo profesional. Cursó el sexto ciclo de psicología hasta el 2019.

Durante parte del período en que habría ejercido ese cargo, además, Cipriani participaba activamente en el certamen Miss Perú. Registros revisados por la Unidad de Investigación de El Comercio muestran que esas actividades implicaban viajes frecuentes al interior del país y al extranjero.

Ante las inconsistencias, este Diario contactó al gerente de TYC Brasil y le envió un pliego de preguntas para confirmar si reconoce la firma y el contenido del certificado. Núñez Butrón respondió que se encontraba en el extranjero y declinó responder consultas sobre períodos, funciones o el sustento del documento que suscribió a favor de la influencer.

Factor Salhuana

Antes de ingresar a la planilla legislativa, en el 2024, la modelo ya había pasado por el despacho del entonces presidente del Congreso. Según los registros de visitas, acudió a la oficina de Salhuana el 23 de agosto y el 18 de octubre de ese año.

Consultado al respecto, Salhuana indicó que no recordaba a Cipriani ni su contratación en su despacho. “Tendría que preguntar a la que fue jefe de gabinete para ver cuáles fueron las motivaciones. Tal vez de vista, pero no la recuerdo”. Sin embargo, fue el propio Salhuana quien ordenó su contrato bajo un “módulo de personal de confianza adicional”, figura que permitía sumar trabajadores extra a su despacho. La “excepcionalidad” para incluir a Suheyn Cipriani en su oficina se basó en un acuerdo de la Mesa Directiva.

Memorando firmado por Eduardo Salhuana (APP) que ordenó la contratación de la modelo como personal de confianza en la Presidencia.

Mientras figuraba en la planilla de la presidencia, Cipriani también apareció en programas de espectáculos, donde habló sobre su vida privada, semanas antes de su participación en el reconocido programa de televisión “El valor de la verdad”. Este Diario se puso en contacto con Suheyn Cipriani, quien recibió los detalles de la investigación. Hasta el cierre de esta edición, decidió no responder.