El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles el proyecto de Resolución Legislativa N.° 14769, que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar desde el día siguiente al término de la segunda legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2025-2026 y hasta el próximo 15 de julio.

La iniciativa recibió 74 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Tras la votación, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, precisó que la propuesta no requería una segunda votación para su aprobación definitiva.

De acuerdo con el artículo 1 de la resolución, la facultad legislativa delegada comprende los dictámenes y proyectos de ley cuya resolución se encuentre en la orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso. Asimismo, incluye aquellas iniciativas que sean incorporadas mediante acuerdo de la Junta de Portavoces, en el marco de sus atribuciones.

La norma también autoriza a la Comisión Permanente a tramitar las proposiciones remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Sin embargo, el artículo 2 de la resolución establece que quedan excluidas de esta delegación aquellas materias cuya transferencia a la Comisión Permanente no procede, según lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso 4 del artículo 101 de la Carta Magna.

La aprobación de esta medida se produce a pocos días de que concluya la segunda legislatura ordinaria del Congreso, prevista para el 15 de junio. Durante el período de receso parlamentario, la Comisión Permanente asumirá la tramitación de las iniciativas comprendidas en la delegación aprobada por el Pleno.