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Congreso delega facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta el 15 de julio. (Foto: Andina)
Congreso delega facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta el 15 de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles el proyecto de Resolución Legislativa N.° 14769, que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar desde el día siguiente al término de la segunda legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2025-2026 y hasta el próximo 15 de julio.

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