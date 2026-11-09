La Cámara de Diputados realizará el próximo lunes 23 de noviembre un Pleno temático para debatir iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y combatir la inseguridad ciudadana.

La convocatoria fue acordada por unanimidad durante una sesión de la Junta de Portavoces, presidida por el titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto. Como parte de la preparación de esta jornada, se solicitará a las comisiones ordinarias que prioricen el análisis de los proyectos vinculados a ambos temas y emitan los dictámenes correspondientes para que puedan ser discutidos en el Pleno.

Entran a la agenda

En la misma reunión, la Junta de Portavoces aprobó incorporar a la agenda del Pleno una serie de dictámenes de proyectos de ley y mociones parlamentarias.

Entre las iniciativas figura el dictamen del Proyecto de Ley 230, que plantea modificar la Ley 31189 para mejorar la articulación entre la vigilancia sanitaria y la respuesta de las instituciones frente a la exposición de la población a metales pesados y otras sustancias químicas.

También se incluyó el dictamen del Proyecto de Ley 22, que propone derogar la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional, y restituir la vigencia de los artículos que fueron modificados.

Otro de los temas incorporados corresponde a los proyectos de ley 2, 7, 9 y otros, que buscan establecer límites proporcionales a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, mediante modificaciones al Código Penal y al Nuevo Código Procesal Penal.

Asimismo, se puso en agenda el dictamen de los proyectos 13, 17 y otros, que propone modificar el régimen de extinción de dominio para recuperar la autonomía de este proceso y reforzar sus garantías.

Iniciativas tributarias y sanción parlamentaria

La agenda también contempla propuestas relacionadas con la donación de alimentos en situaciones de desastres naturales, mediante cambios a la Ley 30498, así como el restablecimiento del reintegro tributario del IGV para el sector editorial, contemplado en la Ley 31893.

A ello se suman los dictámenes de los proyectos 509 y 581, que plantean modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta.

En el ámbito parlamentario, se incorporó el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender al diputado Julián Luis Pérez Mallqui durante 120 días de legislatura, además del descuento correspondiente de sus haberes.

Finalmente, entre las mociones que pasarán al Pleno se encuentra la número 808, que propone invitar al ministro del Interior, César Astudillo, para que responda sobre asuntos vinculados a su sector.