El Pleno de la Cámara de Diputados tendrá temáticas exclusivas el 23 de noviembre. (Foto: GEC)
El Pleno de la Cámara de Diputados tendrá temáticas exclusivas el 23 de noviembre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados realizará el próximo lunes 23 de noviembre un Pleno temático para debatir iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y combatir la inseguridad ciudadana.

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