Walter Ayala y Pedro Castillo están involucrados en un escándalo por denuncias de presiones por ascensos en las FF.AA.
Walter Ayala y Pedro Castillo están involucrados en un escándalo por denuncias de presiones por ascensos en las FF.AA.
Por Redacción EC

El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el jueves 29 de octubre el informe final de la Denuncia Constitucional 12 (antes 403) contra el golpista Pedro Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala.

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