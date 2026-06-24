El Pleno del Congreso de la República -el último de la etapa unicameral- aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece la homologación de los ingresos de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con los de los jueces supremos de la Corte Suprema del Poder Judicial.

Con ello, los miembros de la JNJ pasarán a percibir más de 40 mil soles mensuales como lo hacen los jueces supremos.

La iniciativa también autoriza la actualización de la escala remunerativa de los servidores de la JNJ sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República fue aprobada con 62 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones.

Durante la sustentación del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes, señaló que el artículo 156 de la Constitución establece que los miembros de la JNJ gozan de los mismos derechos y beneficios que los jueces supremos.

Sin embargo, afirmó que “mientras los magistrados de la Corte Suprema han recibido actualizaciones salariales y bonificaciones a lo largo de los años, los integrantes de la JNJ mantienen sus ingresos congelados, generando una brecha inconstitucional que debilita su autoridad frente a los funcionarios que ellos mismos evalúan”.

Asimismo, indicó que la escala remunerativa del personal operativo de la institución no ha sido revisada desde 2018. Según explicó Soto, esta situación, “sumada al incremento del costo de vida, ha provocado la migración de profesionales hacia otras entidades públicas”.

En ese sentido, el texto aprobado plantea exceptuar a la JNJ de las restricciones contempladas en la Ley de Presupuesto y en normas de austeridad, como la Ley N.° 28212 y el Decreto Supremo N.° 028-2006-EF, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo pueda emitir las disposiciones necesarias para actualizar la estructura de ingresos de la entidad.

Presupuesto

De acuerdo con lo expuesto ante el Pleno, la homologación de los ingresos de los siete miembros titulares de la JNJ con los jueces supremos demandará un presupuesto adicional anual de S/ 866,734. En tanto, el costo de la actualización de la escala remunerativa para 681 plazas operativas será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en función del estudio correspondiente y la disponibilidad de recursos de la institución.

“Actualmente, los jueces supremos perciben una estructura retributiva integral que incluye una base salarial, bonos, gastos operativos, asignaciones por alta responsabilidad y bonificaciones adicionales, regulados por normas como la Ley N° 28212, los Decretos de Urgencia Nos 034-2006 у 038-2006, у la Ley N° 32416 de 2025, que elevó la Asignación Especial por Alta Función Jurisdiccional a S/11,000 mensuales. A partir del ejercicio fiscal 2025, de acuerdo a la Centésima Sexagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se amplió la bonificación adicional de tres (3) URSP a todos los jueces supremos, por lo que, la remuneración total de un juez supremo asciende a S/42,717.20. Por el contrario, los miembros de la JNJ perciben S/35,017 mensuales según el Decreto Supremo N° 412-2019-EF, lo que genera una brecha que oscila en S/7,700.20″ , indica el texto del proyecto de ley aprobado.

El dictamen asegura que la medida no generará gastos adicionales al tesoro público ni requerirá recursos de la reserva de contingencia.

“La iniciativa no irroga gasto adicional alguno al erario nacional, ni a la reserva de contingencia del tesoro público. La actualización salarial se ejecutara con cargo al presupuesto propio de la Junta Nacional de Justicia debido a que su implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de la propia Junta”, sostuvo Soto.