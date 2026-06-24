El proyecto de ley aprobado indica que existe "una brecha inconstitucional" entre los jueces supremos y los miembros de la JNJ. Foto: Congreso.
El proyecto de ley aprobado indica que existe "una brecha inconstitucional" entre los jueces supremos y los miembros de la JNJ. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso de la República -el último de la etapa unicameral- aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece la homologación de los ingresos de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con los de los jueces supremos de la Corte Suprema del Poder Judicial.

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