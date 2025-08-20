Pleno del Congreso cuestiona al Ejecutivo por el control de las fronteras tras provocaciones de Gustavo Petro

El pleno del Congreso criticó este miércoles 20 de agosto al gobierno de Dina Boluarte por lo que consideró una evidente falta de presencia del Estado en las fronteras del país. El debate se produjo durante la presentación de los ministros de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, y de Defensa, Walter Astudillo, ante la representación nacional.

Los ministros acudieron al Parlamento para informar sobre la situación del distrito de Santa Rosa de Loreto, y detallar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en esa zona. Esto luego de la controversia generada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pretendió desconocer la soberanía peruana en el mencionado distrito.

“Ausencia permanente del Estado”

El legislador Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) señaló que las provocaciones de Petro lograron poner en agenda la situación de la Isla Chinería y, en general, de las cinco fronteras del país. Alertó que estas sufren la violencia generada por la expansión de las economías ilegales.

”No podemos tener seguridad fronteriza con la ausencia permanente del Estado, con un Sistema Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza que no funciona, con un sistema de vigilancia y cobertura limitado“, cuestionó.

Piden mayor inversión para la Amazonía

La legisladora Francis Paredes (Podemos Perú) solicitó que los ministros precisen cuáles son las acciones concretas que realiza el gobierno en la frontera con Colombia. “Necesitamos mayor inversión para nuestras fronteras porque estructuralmente la Amazonía está abandonada. [...] Las comunidades indígenas carecen de educación secundaria y no tienen ni un solo instituto superior”, añadió.

En tanto, José Williams (Avanza País) destacó que la situación de la Amazonía es precaria por falta de presencia del Estado.

“No hay desarrollo, no hay seguridad. La conectividad es tan mala que para poder llegar al Putumayo se tiene que salir por el Amazonas y entrar a Brasil. [...] Se necesita un puerto en Santa Rosa”, dijo.

Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) abogó por ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa “para tener unas Fuerzas Armadas disuasivas”. Esto en referencia a las provocaciones del gobierno de Petro, que no solo incluyeron declaraciones del jefe del estado colombiano, sino también el vuelo de un avión militar de ese país en Santa Rosa.

Canciller admite deuda histórica

Tras el debate parlamentario, el canciller señaló: “Desde los albores de la República es muy poco lo que hemos hecho para desarrollar y fortalecer las fronteras”.

Schialer aseguró que el gobierno ha redireccionado recursos a favor del distrito de Santa Rosa de Loreto.

En tanto, el titular de Defensa aseguró que, en el corto plazo, se incrementará la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas “en vista de que tenemos que estar preparados para responder ante cualquier escenario”.

Además, reconoció que se debe mejorar la seguridad en la Isla Chinería. “Se ha evidenciado que es necesario mejorar la seguridad en la isla. Por lo tanto, nosotros hemos incrementado un 30% la cantidad de efectivos que tenemos [en ese lugar] en el ejército, marina e incluso en la Policía Nacional”, refirió.

Viaje a Colombia

Schialer viaja este miércoles a Bogotá, Colombia, para participar en actividades oficiales en representación de la presidenta Boluarte, entre ellas la cita entre mandatarios de países parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).