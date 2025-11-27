El pleno del Congreso evaluará el próximo miércoles 3 de diciembre los informes que plantean inhabilitar por un plazo de diez años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y al expresidente Pedro Castillo, así como a Betssy Chávez y Willy Huerta, además del extitular del sector Trabajo y Promoción del Empleo Alfonso Adrianzén.

Así lo definió el Consejo Directivo del Parlamento este jueves 27 de noviembre, luego que la Comisión Permanente aprobara el último extremo pendiente del informe final sobre las denuncias constitucionales por el golpe de Estado, en el extremo de inhabilitar por diez años al exministro del Interior Willy Huerta.

“El Consejo Directivo del Congreso acordó fijar las fechas para el debate y votación, en el Pleno, de los informes finales contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y Alfonso Adrianzén”, informó el Parlamento.

En primer lugar, se agendó la inhabilitación de Delia Espinoza a las 10 a.m. en el pleno del 3 de diciembre, por presunta infracción constitucional y los supuestos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Cabe recordar que originalmente Espinoza había sido incluida en esta denuncia junto a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, pero la Comisión Permanente solo aprobó la inhabilitación contra la suspendida fiscal de la Nación y archivó el caso contra los otros tres miembros del Ministerio Público.

Posteriormente se evaluará el caso del exministro Trabajo Alfonso Adrianzén a las 4 p.m., presunto autor de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Finalmente, a las 5 p.m. se debatirá en el pleno la inhabilitación por 10 años de la función pública contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por su involucramiento en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.